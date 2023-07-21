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تحديث تطبيق «ثريدز»... تحسينات جديدة تواجه التحديات المتزايدة من «تويتر»

21
JULY
2023
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تطبيق «ثريدز» المنافس لـ«تويتر» والمرتبط بـ«إنستغرام» أعلن، أمس، إطلاق تحديث جديد ومثير يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتعزيز تجربة المستخدم. تأتي هذه التحديثات في ظل المنافسة المتزايدة مع «تويتر»، ولكنها أيضاً في وقت يعاني فيه التطبيق من بعض التحديات.

رغم الإنجاز الرائع الذي حققه التطبيق بوصول عدد التحميلات إلى أكثر من 100 مليون مستخدم في فترة زمنية قصيرة، فإن «ثريدز» ما زال يعاني من تحديات متعلقة بنشاط المستخدمين. وقد لاحظ العديد منهم أن النشاط داخل التطبيق أصبح منخفضاً رغم الزيادة الملحوظة في عدد التحميلات.

دعونا ننظر بشكل أعمق إلى الميزات الرئيسية المشمولة في التحديث الجديد لتطبيق «ثريدز»:

1. «تايم لاين» للأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون فقط.

هذه الميزة تعني أن المستخدمين يمكنهم الآن التركيز بشكل أكبر على المحتوى الذي يأتي من الأشخاص الذين يتابعونهم بشكل خاص، ما يخلق تجربة أكثر تخصيصاً وشخصية.

2. ترجمة النصوص

القدرة على ترجمة النصوص في الوقت الحقيقي تجعل التواصل بين المستخدمين من خلفيات لغوية مختلفة أمراً سهلاً وسلساً. يمكن أن يساعد هذا في تعزيز التفاعل والتواصل بين المستخدمين.

3. مشاهدة المتابعين في «إنستغرام» من «ثريدز»

من خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن رؤية متابعيهم على «إنستغرام» مباشرة من «ثريدز»، ما يقدم لهم فهماً أعمق لجمهورهم ويمكنهم من التفاعل بشكل أكثر فاعلية.

4. تحسينات عامة

تم تقديم تحسينات على الأداء والاستقرار لتحسين تجربة المستخدم بشكل عام. تهدف تلك الخطوة إلى جعل التجربة العامة للتطبيق أكثر سلاسة واستقراراً، ما يمكن أن يجذب المزيد من المستخدمين ويحافظ على ولاء الأشخاص الحاليين. ويلاحظ أن بعض هذه الميزات قد لا تكون متاحة فوراً بعد التحديث. بدلاً من ذلك، سيتم توزيعها تدريجياً على المستخدمين في الأيام والأسابيع المقبلة.

مع التحديثات الجديدة لتطبيق «ثريدز»، يبدو أنه قد اتخذ خطوة كبيرة لتحدي «تويتر» في ساحة التواصل الاجتماعي. فمن خلال تقديم تجربة مستخدم أكثر تخصيصاً وميزات جديدة ومثيرة، هل سيتمكن «ثريدز» من إزاحة «تويتر» عن القمة؟

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