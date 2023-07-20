عودة خدمات «واتساب» بعد تعطلها لفترة وجيزة

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عادت خدمات تطبيق «واتساب» للعمل بعد تعطلها لفترة وجيزة في مناطق متفرقة حول العالم، حيث واجه آلاف المستخدمين مشكلة في إرسال وتلقي الرسائل.

وأعلنت الشركة عبر «تويتر» عودة الخدمة، متمنيةً للمستخدمين دردشة سعيدة!.

كانت الشركة قد أكدت تقارير تفيد بوجود عطل، وقالت إنها تعمل سريعاً لحله.

وذكرت وكالة «رويترز» في وقت سابق، أن موقع «Downdetector» التقني تلقى أكثر من 40 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة على مستوى العالم، من بينها 6 آلاف بلاغ في الولايات المتحدة، وقد أبلغ أكثر من 37 ألف مستخدم عن مشكلات في المملكة المتحدة.

ويتعقب «Downdetector» الانقطاعات في خدمة المراسلة من خلال تجميع تقارير من عدد من المصادر تتضمن الشكاوى المقدمة من المستخدم.