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بيع نسخة من الجيل الأول من هواتف «آيفون» مقابل 190 ألف دولار

19
JULY
2023
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بيعت نسخة من الجيل الأول من هواتف «آيفون»، صدرت في عام 2007، في مزاد بالولايات المتحدة الأميركية مقابل 190 ألف دولار؛ أي 300 ضعف سعر البيع الأصلي.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت شركة مزادات «إل سي جي أوكشنز»، إن الهاتف الذي تبلغ سعة تخزينه 4 غيغابايت ويبلغ سعره الأصلي 599 دولاراً، «كان لا يزال مغلفاً بغلاف المصنع وكان في حالة ممتازة»، واصفة الجهاز بأنه «نادر للغاية».

وتم بيع الجهاز مقابل 190 ألف دولار بعد أن اجتذب 28 عرض شراء.

ولم يتم الإفصاح عن هوية الشاري.

وباعت «إل سي جي أوكشنز» هاتف «آيفون» آخر من الجيل الأول مقابل 63 ألف دولار في فبراير (شباط) الماضي، في حين باعت شركة مزادات أخرى تدعى «رايت أوكشنز» هاتفاً من الجيل الأول أيضاً مقابل 40 ألف دولار في مارس (آذار).

ومن غير المألوف العثور على هاتف «آيفون» من الجيل الأول لم يتعرض لأي ضرر بشاشة العرض أو الأزرار.

الشرق الأوسط
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