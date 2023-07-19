«تيك توك» يكشف سلوكيات وتحولات مستخدمي الألعاب الإلكترونية

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شهد عام 2022 توجهاً كبيراً لمستخدمي الألعاب الإلكترونية نحو تطبيق «تيك توك»، بعد تخطي عدد المشاهدات للمحتوى المرتبط بموضوع الألعاب الإلكترونية 3 تريليونات مشاهدة حول العالم.

لكن ما حصة منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان من تلك البيانات لعام 2023؟

تقرير حديث أصدرته «تيك توك»، ينظر في سلوكيات المستهلكين وتحولاتهم الجديدة على مستوى ثقافة الألعاب الإلكترونية المنتشرة إقليمياً؛ بهدف مساعدة العلامات التجارية على فهم كيفية التفاعل مع المجتمع المهتم بالألعاب الإلكترونية.

تم تقسيم النتائج التي توصل إليها تقرير توجهات مجال الألعاب الإلكترونية إلى ثلاث نقاط قوة رئيسية، هي: «الترفيه المحفز للعمل»، و«إنشاء مساحة للسعادة»، و«المثل المجتمعية».

وصرح سيزير ديغيرمينباسي، رئيس قسم الألعاب الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان في «تيك توك»، بأن «التطبيق يمنح اللاعبين من الفئات كافة فرصة الانضمام إلى مجتمع (الغيمرز) الذي يناسبهم، وفرصة اكتشاف الألعاب الإلكترونية، والتواصل وإنشاء المحتوى بشتى الطرق المميزة».