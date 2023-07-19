living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سهم "مايكروسوفت" يقفز لمستوى تاريخي.. لهذه الأسباب

19
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سجلت أسهم مايكروسوفت في ختام جلسة الثلاثاء مستويات تاريخية مرتفعة، بعد أن أعلنت الشركة عن أسعار خدمة اشتراك الذكاء الاصطناعي الجديدة Microsoft 365 Copilot.

وقفز السهم 4 بالمئة ليغلق عند 359.49 دولار. ليكون قد سجل مكاسب بحوالي 50 بالمئة منذ بداية العام الحالي. وجاء الرقم القياسي السابق في 15 يونيو، عندما أغلق السهم عند 348.10 دولارًا.

وقالت مايكروسوفت، إنها ستفرض رسوماً إضافية بنسبة 53 بالمئة على الأقل للوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في برامجها المكتبية المستخدمة على نطاق واسع Office مثل Word وExcel، في لمحة عن المكاسب المفاجئة التي تأمل في جنيها من التكنولوجيا.

وقالت الشركة أيضاً إنها ستوفر إصداراً أكثر أماناً من محرك بحث بينغ الخاص بها على الفور للشركات، بهدف معالجة مخاوفها المتعلقة بحماية البيانات، وزيادة اهتمامها بالذكاء الاصطناعي والتنافس بشكل أكبر مع غوغل.

وفي مؤتمرها الافتراضي انسبير، قالت الشركة: إن العملاء سيدفعون 30 دولاراً لكل مستخدم شهرياً مقابل ميزات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت 365، والذي يعِد بصياغة رسائل البريد الإلكتروني في أوتلوك، وقلم المستندات في وورد، وجعل جميع بيانات الموظف تقريباً قابلة للوصول عبر موجّه من روبوت محادثة.

يمكن لـ مايكروسوفت Copilot، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مارس، تصميم العروض التقديمية وتقديم مطالبات كتابية وتلخيص الاجتماعات وترتيب رسائل البريد الإلكتروني الواردة. تم اختباره بالفعل بواسطة 600 عميل في شركات مثل Goodyear وجنرال موتورز، على الرغم من أن مايكروسوفت لم تحدد متى ستكون هذه المميزات متاحة للجمهور على نطاق أوسع.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   