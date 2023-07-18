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رصد ثلاثة توهجات قوية على الشمس

18
JULY
2023
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علن خبراء معهد الجيوفيزياء التطبيقية بموسكو عن حدوث ثلاثة توهجات قوية على الشمس يوم الأحد 16 يوليو .



ويشير خبراء المعهد إلى أن واحدا من التوهجات الثلاثة تسبب بعطل الاتصالات اللاسلكية، ويتوقعون حدوث توهجات أقوى.

وجاء في بيان المعهد "سجل في الساعة 11.26 بتوقيت موسكو توهج M1.1 استمر لمدة 14 دقيقة في نطاق الأشعة السينية في مجموعة البقع الشمسية 3372 (N21E30). كان مصحوبا باضطراب في الاتصالات اللاسلكية العالية التردد".

ويضيف بيان المعهد، ورصد في الساعة 18.08 بتوقيت موسكو توهج М1.8 تبعه توهج ثالث М4.0 في الساعة 20.46 بتوقيت موسكو.

ووفقا لتوقعات الطقس الفضائي 16-17 "يتوقع حدوث توهجات من فئة X بما فيها البروتونية.

وكما هو معروف، يمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية على الأرض، يمكن ان تؤدي بدورها إلى اضطراب في عمل أنظمة الطاقة، وأن تؤثر كذلك في طرق هجرة الطيور والحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، تسبب العواصف الشديدة اضطرابات في أنظمة الاتصالات والملاحة على الموجات القصيرة ، فضلا عن انخفاض الجهد في الشبكات الصناعية.

روسيا اليوم
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