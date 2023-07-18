«هواوي» تستهدف فئة الشباب عبر هاتف «نوفا 11 برو»

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أطلقت «هواوي» حديثاً الهاتف الجوال «نوفا 11 برو»، وهو أحد الهواتف ضمن سلسلة «نوفا» التي تعرف بتركيزها على الابتكار، وتعمل على وضع معايير جديدة في عالم الهواتف الذكية، حيث تعمل لدفع حدود التطور والتقدم العصري على نحو دائم ومستمر.

ويعدّ هاتف «نوفا 11 برو» الإنجاز الأحدث والأكثر كفاءة في هذه السلالة، فقد صمم لتلبية احتياجات الشباب بكفاءة عالية، موفراً تجربة مستخدم أكثر ذكاء وملاءمة.

التصميم والكاميرا

* التصميم: يعدّ التصميم الجديد لهاتف «نوفا 11 برو» عامل الجذب الأول والأكثر أهمية على الإطلاق، فقد تم اختيار اللون الأخضر رقم «11»، بوصفه لوناً أساسياً يجمع بين حيوية الشباب وروح التفاؤل ويعكس شخصية الجيل الجديد؛ وفقاً لما ذكرته المعلومات الصادرة.

ويتميز الهاتف بتصميم أنيق؛ «نوفا مونوغرام ليذر فيغن»، موفراً راحة بفضل القبضة المريحة والآمنة، من ناحية أخرى، يتماهى تصميم «سوبر ستار أوبرت رينغ» على نحو فريد مع جماليات عدسات الكاميرا في لمسة مبتكرة تمنح الهاتف مظهراً مميزاً يستشرف المستقبل، كما صمم الهاتف بتقنية معالجة المعادن الدقيقة لبريق معدني فريد.

* كاميرا مزدوجة: يأتي الهاتف بكاميرا «ألترا بورتريه» مزدوجة بدقة 60 ميغابكسل التي تلتقط صور سيلفي عالية الدقة، ومتألقاً بالتفاصيل والألوان الحيوية، كما زود «نوفا 11 برو» بمستشعر 1/2.61 بوصة وبجودة عالية الدقة (4 كيه)، ودقة ممتازة بحساسية فائقة للضوء.

تدعم الكاميرا الأمامية الصور المقربة بدقة 8 ميغابكسل، مع ميزة تقريب بصري حتى مرتين «2 إكس» وتقريب رقمي يصل إلى 5 مرات «5 إكس»، بما في ذلك تقريب «0.7 إكس» للصور الجماعية، وتقريب «1 إكس» لصور السيلفي عالية الدقة، وتقريب «2 إكس» لصور البورتريه المزخرفة، وتقريب «5 إكس» لصور الماكياج المقربة.

ويتضمن الهاتف زجاج «كونلون» ذا المتانة الفائقة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قدرة هاتف «هواوي - نوفا 11 برو» على مقاومة الصدمات الناجمة عن السقوط بمعدل 10 مرات مقارنة بهاتف «نوفا 10 برو»، مما يجعله أكثر موثوقية. يذكر أن طلاء زجاج «كونلون» فائق الموثوقية وهو حاصل على شهادة «إس جي إس» السويسرية مع «مقاومة 5 نجوم» لسقوط الزجاج.

ويتميز هاتف «نوفا 11 برو» أيضاً بكاميرا «ألترا فيجن» بدقة 50 ميغابكسل خلفية، تنافس الكاميرا الأمامية في دقتها وجودتها، حيث تغير معايير التصوير، مع القدرة على التقاط صور غنية بالتفاصيل بجودة فائقة من المستوى التالي.

وتعمل مصفوفة مرشح الألوان «آر واي واي بي» على زيادة حجم الضوء الذي يدخل الكاميرا؛ مما يعزز وضوح الصورة بتفاصيلها الدقيقة حتى في الظلام، مما يوفر للمستخدمين فرصة الاستمتاع بصور أكثر سطوعاً وحيوية، حتى في ظروف الإضاءة الخافتة.

البطارية والشاشة

* بطارية عالية الكفاءة: يوفر هاتف «نوفا 11 برو» طاقة تستمر طويلاً، حيث زود ببطارية كبيرة جداً تبلغ سعة شحنتها 4500 ملي أمبير في الساعة؛ مما يضمن قدرته على مواكبة الاحتياجات اليومية للمستخدمين، الذين سيتمكنون من اللعب وبث مقاطع الفيديو واستخدام مجموعة واسعة من التطبيقات، مع ضمان الحصول على القدر الكافي من الطاقة على مدار اليوم. يمكنك القيام بذلك دون القلق بشأن نفاد البطارية في منتصف اليوم.

وتعدّ تقنية الشحن النفاث «هواوي 100 واط سوبر تشارج تيربو» من أهم المزايا التي تتوفر في الهاتف؛ مما يسمح بشحن الجهاز بنسبة 60 في المائة في 10 دقائق عند إيقاف تشغيل الشاشة، مما يمنح المستخدمين راحة البال بشأن مستوى شحن البطارية والقدرة على استخدام الهاتف متى أرادوا.

* شاشة «أولد»: يتألق «نوفا 11 برو» بشاشة «أولد» المنحنية مقاس 6.78 بوصة وسرعة 120 هرتز. ويضمن معدل التحديث العالي استجابة فائقة السرعة للشاشة مع تجربة تمرير أكثر سلاسة؛ مما يوفر بالتالي تجربة مشاهدة غامرة.

ويتضمن هاتف «نوفا 11 برو» قدرات عالية سواء من ناحية مستوى التصاميم، والكاميرات الأمامية المبتكرة، والبطارية وقدرات الشحن الفائقة.