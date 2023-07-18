أفضل أدوات التحكّم بنظام «إكس بوكس» لألعاب السحابة في عام 2023

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ولّت أيّام الارتباط الدائم بالتلفزيون أو الكومبيوتر أو أيّ نظام، لممارسة هواية الألعاب الإلكترونية. فقد تحوّلت ألعاب السحابة إلى حقيقة ووسيلة رائعة للعب العناوين المفضّلة وأحدث الإصدارات. ويقدّم لكم متجر «إكس بوكس باس» اليوم خدمة «إكس بوكس كلاود غيمينغ» التي تتيح لكم الوصول إلى مكتبة «غيم باس» Game Pass الكاملة في أيّ مكان.

خدمات ونظم

تسمح خدمة «إكس بوكس كلاود غيمينغ»، المعروفة سابقاً باسم «بروجكت إكس كلاود»، بالحصول على مجموعة فرعية من ألعاب «إكس بوكس غيم باس» على جهاز مختلف عن الأنظمة المخصصة للألعاب الإلكترونية بواسطة التدفّق السحابي، كما هو الحال في «ستاديا» من «غوغل» و«جي فورس ناو» من «نفيديا».

ولاستخدامها، عليكم الاشتراك في متجر «إكس بوكس غيم باس ألتيميت» مقابل 15 دولاراً في الشهر أو 160 دولارا في السنة (مع أربعة رموز صالحة لاشتراك الثلاثة أشهر). وتتطلّب خدمة «إكس بوكس كلاود غيمينغ» اتصالاً سريعاً بالإنترنت لضمان تدفّق سلس للألعاب.

نستعرض لكم في ما يلي أفضل أدوات التحكّم والإكسسوارات التي يمكنكم استخدامها مع الأجهزة المدعومة من أندرويد، وiOS، وأنظمة اللعب المتعدّدة المنصّات. تُعدّ أدوات التحكّم من «إكس بوكس» الخيارات الرئيسية طبعاً، ولكن توجد خيارات كثيرة أخرى مثيرة للإعجاب.

* «باكبون وان» Backbone One-أفضل أداة تحكّم للآيفون.

«ذا باكبون وان» هي الأداة المفضّلة لموقع «سي نت» من بين أدوات التحكّم المصمّمة لهواتف الآيفون لأنّها تحاكي التجربة الحقيقية لنظام «نينتندو سويتش»، يليها الجيل الثاني من «كيشي في 2» المحسّنة من تطوير شركة «ريزر». وفي إطار برنامج «ديزايند فور إكس بوكس»، شهدت الأداة دخول مزايا جديدة تُشعر المستخدم كأنّه يستعمل نظام «إكس بوكس» أو أيّ جهاز مستقلّ.

تتوافق «باكبون وان» مع تطبيقي «إكس بوكس» و«بلايستيشن ريموت بلاي». (تأتي الأداة أيضاً بإصدار أبيض اللون مخصص لـ«بلايستيشن»).

وتضمّ «باكبون وان» شريحة تحكّم تستخدم صيغة شبيهة (غير مطابقة) بتلك التي تعتمدها أدوات «مايكروسوفت» المصمّمة لنظام «إكس بوكس»، ولكنّ برنامج تشغيلها هو العامل الرئيسي في نجاحها وتسهيل تحديثها للحصول على المزايا الجديدة. تتوافق الأداة مع أجهزة الآيفون العاملة بنظام iOS 13 وما صدر بعده.

أدوات تحكم

* «باور موغا إكس. بي. ألترا» PowerA Moga XP-Ultra-أفضل أداة تحكّم لاسلكية متعدّدة المنصّات.

تُباع هذه الأداة بسعرٍ باهظ ولكنّها تتوافق كأداة تحكّم لاسلكية ليس مع أجهزة أندرويد فحسب، بل أيضاً مع نظام «إكس بوكس سيريز X وS»، وويندوز 10 و11، وأي جهاز لابتوب. ولكن ميزتها تكمن في أنّها، وعلى عكس أدوات تحكّم «إكس بوكس» الرسمية، مجهّزة ببطارية بشحنة 2000 ملّي أمبير-ساعة قابلة للشحن. وعلاوةً على ذلك، تتميّز «باور موغا» بتصميم وحدوي بمقبض واسع قابل للفصل، ومشبك متحرّك يتيح للمستخدم الاختيار بين أداة التحكّم الكاملة أو صيغتها المضغوطة الحجم للعب المتنقّل. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه التعديلات تمنح اللاعب تجربة أفضل من استخدام الأداة الكاملة.

تضمّ «باور موغا إكس. بي. ألترا» زرّي لعب متقدّمين قابلين للتخصيص تدّعي شركة «باور إي» المصنّعة أنّهما قادران على تأدية أيّ أمر «لضمان بقاء إبهامي اللاعب على عصيّ التحكّم»، بالإضافة إلى محرّكين مزدوجين ومشغّلات تحفيزية.

وأخيراً، لا بدّ من القول إنّ موقع «سي نت» يفضّل هذه الأداة على «كور» التي طوّرتها «مايكروسوفت» خصيصاً لنظام «إكس بوكس» (ولكن تبقى أداة PS5 من «سوني» الأفضل على الإطلاق).

* «كيشي في 2» لأجهزة أندرويد من «ريزر» Razer Kishi V2 for Xbox Android- أفضل أداة تحكّم مدمجة لأجهزة أندرويد.

تشبه هذه الأداة الخاصة بأجهزة أندرويد تلك المصمّمة لأجهزة iOS إلى درجة بعيدة، إلّا أنّها تتصل عبر منفذ USB-C بدل منفذ «لايتنينغ» (اتصال البلوتوث غير متوفر)، وتضمّ منفذا يسمح بتمرير الطاقة للشحن أثناء اللعب.

وكما نسخة الآيفون، تأتي هذه الأداة بتصميم يشبه «نينتندو سويتش» مجهّزة بمجدافين يتصلان بجهتي الشاشة. تتسع الأداة بالدرجة الكافية التي تسمح لها بملاءمة مجموعة متنوعة من هواتف أندرويد الذكية، ويمكنها أيضاً أن تتقلّص لتمنح المستخدم تصميماً مضغوطاً. تتوافق «كيشي في 2» مع الأجهزة المزوّدة بمنفذ USB-C في الوسط، ومقاسات تصل إلى 11.5 ملم (السماكة تتضمّن الكاميرا) بـ 170 ملم (طول).

إذا كنتم تبحثون عن أداة تحكّم تلتفّ حول جهاز الأندرويد، نؤكّد لكم أنّ «كيشي» و«كيشي في 2» هما الوحيدتان اللتان تلبيان هذه المواصفات. ويبلغ سعر أداة «كيشي» الأصلية 70 دولاراً (وأحياناً أقلّ)، ولكنّ النماذج الجديدة منها (أغلى ثمناً) تمنحكم شعوراً أفضل وتتيح لكم اللعب لفترات أطول براحة أكثر.