«يوتيوب» يختبر ميزة قفل الشاشة لمنع التفاعلات غير المقصودة أثناء

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يجري موقع «يوتيوب» حالياً اختبارات على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بقفل شاشاتهم لتجنب النقر على الأزرار بطريق الخطأ والتسبب في تعطيل الفيديو. وقد أعلنت الشركة عن هذه التجربة عبر صفحتها «YouTube Experiments».

تعمل ميزة «قفل الشاشة» على تعطيل المدخلات التي تعمل باللمس، لذا عندما يشاهد المستخدمون الفيديو في وضع ملء الشاشة، لا يتعين عليهم القلق بشأن إيقاف التشغيل أو التخطي أو اختيار فيديو مقترح بطريق الخطأ. يمكن للمستخدمين الذين لديهم وصول إلى الاختبار الضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة لتشغيل الميزة.

ووفقاً للتجربة، فإن الميزة الجديدة متوافرة فقط للمشتركين المميزين المختارين على أجهزة «آندرويد» و«آي أو إس». ويمنح «يوتيوب» المستخدمين حتى 30 يوليو (تموز) تجربة الميزة. ويمكن للمستخدمين زيارة الصفحة الرئيسية لـ«يوتيوب» لمعرفة التفاصيل للتجربة وتشغيلها.

التجربة الجديدة التي يجريها «يوتيوب» تشبه ميزة أطلقتها «نتفلكس» في عام 2020. وقدم تطبيق «نتفلكس» المحمول قفل الشاشة، الذي يتيح للمشتركين الضغط على أيقونة القفل في الجزء السفلي من الشاشة لتعطيل ظهور أزرار مثل المشاهدة والتوقف، وهو ما يساعد على منع التوقف عن التشغيل أو تشغيل الترجمة بالخطأ.

يجري «يوتيوب» كثيراً من الاختبارات الأخرى في الوقت الحالي، بما في ذلك طريقة للحد من استخدام تطبيقات منع المواد الإعلانية عبر تحذير المستخدمين بأن مشغل الفيديو سيتم حظره بعد ثلاثة فيديوهات إلا إذا عطل المستخدم مانع الإعلانات. ويبدو أن الشركة تدرس أيضاً تقديم خدمة ألعاب عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين اللعب عبر موقع «يوتيوب» أو التطبيق.