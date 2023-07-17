«تسلا» تنتج أول نسخة من مركبتها الكهربائية «سايبرتراك»

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أعلنت شركة «تسلا» الأميركية لصناعة السيارات يوم السبت، أن النسخة الأولى من مركبة «البيك آب الكهربائية» (Cybertruck - سايبرتراك)، خرجت من خط الإنتاج في مصنعها الضخم بتكساس في جنوب الولايات المتحدة.

وكتبت الشركة، على «تويتر»: «انتهى صنع أول مركبة (سايبرتراك) في مصنع غيغا تكساس». ونشرت صورة تظهر المركبة محاطة بعشرات الأشخاص الذين كانوا يرتدون سترات أمان صفراء وخوذاً داخل ما يشبه الحظيرة.

وأعاد إيلون ماسك، رئيس «تسلا» و«تويتر»، نشر التغريدة مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه: «تهانينا لفريق تسلا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الشركة المصنعة قد أشارت في أبريل (نيسان)، إلى أن إنتاج هذه المركبة «يسير على الطريق الصحيحة»، للانطلاق كما هو مخطط له خلال العام الحالي في مصنعها الجديد بتكساس.

وكُشف عن المركبة ذات التصميم الاستشرافي القائم خصوصاً على ما يشبه غلافاً معدنياً ذا خطوط غير اعتيادية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وأثار عرضها التقديمي ضجة كبيرة عندما قام أحد موظفي الشركة، بهدف التباهي بصلابة المركبة، باختراق زجاج مصفح من خلال إطلاق مطرقة فولاذية نحوه، ما أثار رد فعل غاضباً لدى إيلون ماسك. وقد ألحقت محاولة ثانية ضرراً في جزء آخر من المركبة.

وبعد يومين من العرض التقديمي الكبير للمركبة، قالت «تسلا» إنها تلقت ما يقرب من 150 ألف طلب مسبق لشرائها.

ويتعين على الراغبين في اقتناء المركبة تسديد دفعة أولى قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار فقط.

وفي مايو (أيار)، أشار إيلون ماسك إلى أن الشركة تهدف إلى تصنيع 250 ألف مركبة من هذا النوع سنوياً، مؤكداً أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف بسبب سعرها المقبول الذي يبدأ بـ39900 دولار.