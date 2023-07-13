كتّاب يتّهمون الذكاء الاصطناعي باستخدام محتوى كتبهم

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أقام 3 كتّاب دعوى على شركة «أوبن إيه آي» التي ابتكرت برنامج «تشات جي بي تي» للذكاء الاصطناعي، متّهمين إياها باستخدام محتوى من كتبهم لتشغيل روبوت المحادثة، على ما أفاد به مصدر قضائي الاثنين.

كذلك، أقام الكتّاب دعوى على شركة «ميتا» متّهمين إياها بالأمر نفسه مع برنامجها للذكاء الاصطناعي التوليدي «للاما (LLaMA)».