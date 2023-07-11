«تويتر» يختبر ميزة المكالمات الصوتية والفيديو

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بدأ التنافس بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ يشتد بعد إطلاق الأخير تطبيق «ثريدز» وبلوغه أكثر من 100 مليون مشترك، وأطلق «تويتر» خطوة جريئة من خلال اختبار ميزة المكالمات الصوتية والفيديو عبر الخاص.

وأجرى موقع «تويتر» تجربة تتيح لمستخدميها إجراء مكالمات صوتية وفيديو عبر الخاص. يمكن للمستخدمين استخدام هذه الميزة لإجراء محادثات مباشرة وتبادل الأفكار والآراء بشكل أكثر تفصيلاً وشخصية، وتهدف هذه التجربة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي عبر المنصة وتمكين المستخدمين من التواصل بشكل أكثر فاعلية.

* المكالمات الصوتية والفيديو و«ثريدز»:

يمكن ربط العلاقة بين إطلاق «تويتر» هذه الميزة الجديدة، وإطلاق تطبيق «ثريدز»، وهو تطبيق مشابه لـ«تويتر»، ويهدف إلى تعميق التفاعلات بين المستخدمين وجعل المحادثات منظمة مع توفير مساحة للمستخدمين لإنشاء محتوى موسع وتوفير تعليقات طويلة، وباستخدام ميزة المكالمات الصوتية والفيديو.

* أهمية تجربة المكالمات في «تويتر»:

تعد هذه الخطوة نقلة نوعية لـ«تويتر» وتعزز مكانتها كمنصة تواصل اجتماعي شاملة. يمتلك «تويتر» بالفعل شبكة ضخمة من المستخدمين والمحتوى المتنوع، ولكن ميزة المكالمات الصوتية والفيديو تضيف بعداً جديداً ومثيراً لهذه التجربة. يتيح للمستخدمين التواصل بشكل أعمق وأكثر شخصية، وتوسيع دائرة معارفهم وتبادل المعرفة والخبرات. تعد هذه الميزة أيضاً فرصة لتعزيز التفاعلات التجارية وتسهيل الاتصال بين العلامات التجارية والمستخدمين، مما يفتح أبواباً جديدة للتسويق والترويج عبر المنصة.

ومن المرجح أن تكون ميزة المكالمات الصوتية والفيديو عبر الخاص لها تأثير كبير على تجربة المستخدمين في «تويتر»، إلا أنه مع ذلك ينصح بمراعاة بعض التحديات والمخاوف المحتملة، التي قد تثير تلك الميزة مخاوف حول الخصوصية والأمان، حيث يحتاج «تويتر» إلى توفير آليات فعالة لحماية المستخدمين وضمان سلامتهم أثناء المكالمات. كما يجب أيضاً ضبط قواعد استخدام الميزة لتجنب سوء الاستخدام والتحرش وضمان بقاء المنصة آمنة ومريحة لجميع المستخدمين.

الخلاصة: تجربة «تويتر» الجديدة في اختبار ميزة المكالمات الصوتية والفيديو عبر الخاص تعكس التزامها المستمر بتحسين تجربة المستخدمين وتعميق التفاعلات عبر المنصة. توفر هذه الميزة فرصاً جديدة للتواصل الشخصي والتعاون وتبادل المعرفة. ومع ذلك، يتعين على «تويتر» مراعاة قضايا الخصوصية والأمان وتوفير آليات فعالة للحماية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المستخدمين وتعزيز التفاعلات الاجتماعية عبر المنصة. إذا تم تنفيذ ذلك بشكل جيد، فإن ميزة المكالمات الصوتية والفيديو قد تسهم في جعل «تويتر» مكاناً أكثر تواصلاً وتفاعلاً بين المستخدمين.