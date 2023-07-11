أفضل الهواتف الذكية لعام 2023 بأقّل من 500 دولار

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تضمّ أفضل الهواتف الذكية التي لا يتجاوز سعرها 500 دولار الكثير من المزايا التي ترونها عادةً في الأجهزة المتفوّقة يقابلها بعض التنازلات التي قد لا تلاحظونها أصلا. وتعدكم هذه الهواتف بشاشات ذات نسبة تحديث عالية، ورقائق حديثة، وكاميرات جيّدة، واتصال الجيل الخامس، بالإضافة إلى عدّة سنوات من التحديثات البرمجية والأمنية.

معالجات وبرمجيات جديدة

في المقابل، تستغني هذه الهواتف عن بعض الخصائص التي تبرّر انخفاض سعرها، ولكنّها غالباً ما تكون في مجالات غير مزعجة للمستخدم الذي يبحث عن هاتف موثوق. على سبيل المثال، تضمّ هواتف آيفون SE، وغوغل بيكسل 6 إيه 6A و7 إيه 7A، شاشات أصغر حجماً ولكنّها تعمل بمعالجات وبرمجيات أحدث. في المقابل، تأتي مجموعة سامسونغ غالاكسي A بتصميم مجموعة غالاكسي S تقريباً، ولكنّها تعمل بمعالجات أقلّ قوّة. نقدّم لكم فيما يلي لائحةً بأفضل الهواتف التي لا يتعدّى سعرها الـ500 دولار.

هاتف "آيفون اس اي 2022"

- «غوغل بيكسل 7 إيه» Google Pixel 7a أفضل هاتف آندرويد بسعر 500 دولار.

حقّقت ميزانية هواتف غوغل قفزة ملحوظة هذا العام مع هاتف «بيكسل 7A» الذي يزوّد مستخدميه بمكاسب «بيكسل 7» نفسها ولكن بسعرٍ أقلّ. يعمل هذا الهاتف بمعالج «تينسور G2»، أي أنّه يقدّم لمستخدميه مزايا توليف الصور والترجمة اللغوية نفسها المتوفرة في شقيقه الأغلى ثمناً، فضلاً عن أنّه مجهّز بشاشة 64 ميغابيكسل تلتقط صوراً رائعة مماثلة لصور «بيكسل 7».

لا شكّ في أنّ هاتف «بيكسل 7» ممتاز، ولكنّ مزايا «بيكسل 7A» وسعره المنخفض تجعله الخيار المفضّل لمعظم النّاس. أمّا في حال كنتم تبحثون عن الشاشة الكبيرة ولا تمانعون دفع 100 دولار إضافية، فلا تتردّدوا في شراء «بيكسل 7». ولكن بشكلٍ عام، يجب أن تعلموا أنّ التباينات الأساسية بين الهاتفين لا تتعدّى فارقاً بسيطاً في المتانة، وسرعة الشحن، وإمكانية استخدام الإصدار الأغلى ثمناً لشحن بعض الإكسسوارات لاسلكيّاً. وتجدر الإشارة إلى أنّ «بيكسل 7» يضمّ أيضاً جهاز استشعار كاميرا أكثر حساسية للضوء، وفق موقع غوغل، ولكنّ فريق التقييم في «سي نت» لم يلحظ فرقاً.

«سامسونغ غالاكسي A53».

مزايا الدعم والتصغير

- «سامسونغ غالاكسي إيه 53» Samsung Galaxy A53 أفضل دعمٍ للبرمجيات.

يضمّ «سامسونغ غالاكسي إيه 53» بعضاً من أفضل مزايا مجموعة «غالاكسي S22»، مع بعض التنازلات التي تساعد في تخفيض السعر. يأتي الجهاز بشاشة أموليد 6.5 بوصة ودقّة عرض 2400 بـ1080 بيكسل، ودعم لاتصال الجيل الخامس، وبطارية بشحنة 5000 ملّي أمبير - ساعة وفاعلية طويلة، بالإضافة إلى كاميرا أساسية 64 ميغابيكسل، وكاميرا شديدة الاتساع 12 ميغابيكسل، وكاميرا ماكرو 5 ميغابيكسل، وكاميرا للعمق 5 ميغابيكسل.

ولكنّ المكسب الحقيقي الذي تعد به سامسونغ في هذا الهاتف هو أربع سنوات من الدعم البرمجي، بالإضافة إلى نسخة آندرويد 12 «وان UI 4.1» للبرنامج التشغيلي. وتجدر الإشارة إلى أنّ سامسونغ أعلنت عن إصدار جديد من هذا الهاتف تحت اسم «غالاكسي A54 5G» نتطلّع لاختباره.

- «آبل آيفون إس إي» (2022) Apple iPhone SE - أفضل هاتف صغير الحجم.

يجمع هذا الإصدار من آيفون (429 دولارا) بين التصميم القديم وأحدث مزايا الهواتف الذكية كرقاقة «A15 بيونيك» ودعم اتصال الجيل الخامس، فضلاً عن أنّه واحدٌ من أفضل الهواتف المجهّزة بشاشة صغيرة 4.7 بوصة في السوق.

هاتف "سامسونغ غالاكسي أيه 53"

يعتبر تصميم «آيفون SE» استمراراً للشكل العام الذي تشتهر به هواتف آيفون منذ عام 2014. وفي حال كنتم تبحثون عن هاتف أكبر في هذه الفئة السعرية، يمكنكم الاتجاه نحو آيفون 11 والحصول على شاشة أكبر ومعرّف الوجه ولكن من دون اتصال الجيل الخامس.

يضمّ هاتف SE أيضاً كاميرا أساسية 12 ميغابيكسل لا تدعم الوضع الليلي، رغم أنّ معظم الهواتف المتوفرة في الأسواق بهذا السعر تتضمّن عدّة كاميرات ومزايا كالوضع الليلي، ما يجعل هذه الفروقات ملحوظة. في المقابل، يعدكم هاتف آبل الزهيد بصورٍ أفضل بفضل تقنية المعالجة «ديب فيوجن» التي تعزّز الضوء، بالإضافة إلى معالجة «سمارت HDR4» لتحسين اللون والسطوع. ووجد فريق «سي نت» أنّ الفيديوهات بدقّة عرض 4 كيبي و60 إطاراً في الثانية تتمتّع بنوعية جيّدة على «آيفون SE» ولكن من دون الوضع السينمائي المتوفر في آيفون 13.