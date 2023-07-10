العلماء في كاليفورنيا يبتكرون روبوتا يمكنه المشي والطيران

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في كاليفورنيا ابتكر الأمريكيون روبوتا يمكنه المشي على الأرض والطيران في الجو.

وقد نشر باحثو الأنظمة الذاتية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا مقطع فيديو أظهر قدرات روبوت M4 هذا. وقالوا إن الفيديو يُظهر جزءا فقط من قدراته. وفي المجموع تم وضع ثمانية مبادئ للحركة على الأرض والجو بواسطة M4. وأطلق عليه محوّل قادر على تغيير تصميمه الخاص على الرغم من أنه في الواقع يمكنه التحكم في الدوارات فقط.

ومع ذلك، فإن درجة الحرية التي أعطوها إياه تمنحه القدرة على التكيف مع أي ظروف تغلّف الطريق. ويعتبر السير على الطريق الوسيلة الرئيسية لتحركه، وفي هذه الحالة تعمل المراوح ذات الحواف الصلبة كعجلات. ويمكن لـ M4 أيضا إعادة ترتيبها واحدة تلو الأخرى كأنه يمشي على قدميْن.

وبالإضافة إلى ذلك يمكنه الوقوف على عجلتين خلفيتين ، باستخدام المراوح الأمامية لتحقيق التوازن، وبالتالي يمكن للروبوت على سبيل المثال أن يلقي نظرة فوق عقبة ويحلل حالة الطريق أمامه.

وأخيرا، يمكن للروبوت M4 نشر جميع الدوارات إلى وضع أفقي ويحلق مثل مسيّرة جوية رباعية المراوح (كوادكوبتر). ويقول المهندسون إن عناصر الذكاء الاصطناعي ستسمح للروبوت أن يقرر بشكل مستقل أي وضع من أوضاع الحركة هو الأكثر فعالية في الموقف المعيّن. ويشار إلى أنه يمكن استخدام هذه التقنيات في عدد كبير من الصناعات بدءا من نقل البضائع أو نقل الضحايا في مناطق الكوارث الطبيعية وانتهاء باستكشاف كواكب أخرى.

وقد حصل المهندسون من كاليفورنيا على ترخيص باستخدام روبوت M4 كطائرة من إدارة الطيران الأمريكية.

يذكر أن عملا مماثلا على تصميم تقنيات ذات قدرة على القيام بأوضاع حركية غير عادية يجرى على سبيل المثال في شركة Hyundai.

أما شركة Tesla فاتخذت مسارا آخر، وهي تطور روبوتا على هيئة الإنسان.