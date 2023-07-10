عبر الذكاء الاصطناعي... نموذج للترجمة من «غوغل» ينطق بصوت المستخدم

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تفتح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الباب أمام جيل جديد من تطبيقات الترجمة، في حين تنفذ خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية «غوغل» كسر حواجز اللغة من خلال نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يستطيع التحدث باللغة الأجنبية بصوت المستخدم.

وكشفت «غوغل» عن نموذج «أوديو - بالم إيه.آي» للترجمة، يستطيع التعرف ومعالجة وإنتاج العبارات، سواء مكتوبة أو مسموعة، لكن الخاصية الأبرز هي أنه يستطيع استخدام صوت المستخدم عند نطق العبارات المترجمة إلى اللغة الأجنبية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وعرض خبراء «غوغل» نتائج المشروع في فيديو يحتوي على حوار بين مجموعة أشخاص يتحدثون بلغات مختلفة، حيث تتم ترجمة أحاديثهم إلى اللغة الإنجليزية بأصواتهم نفسها بسلاسة.