living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«سامسونغ» ترفع دعاوى إبطال براءة اختراع ضد شركة أميركية

10
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات اليوم (الاثنين) إقامة دعاوى لإلغاء براءة اختراع ضد شركة «موجو موبيليتي» الأميركية بشأن تكنولوجيات الشحن اللاسلكي للبطاريات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن «سامسونغ إلكترونيكس» أقامت في أواخر الشهر الماضي سلسلة دعاوى ضد الشركة الأميركية أمام مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، وذلك بعد أن رفعت «موجو موبيليتي» في العام الماضي دعوى أمام محكمة إيسترن تكساس الأميركية ضد «سامسونغ» بتهمة انتهاك براءات الاختراع، تتهم فيها «سامسونغ» بانتهاك مجموعة من براءات الاختراع المرتبطة بالشحن اللاسلكي.

تأسست شركة «موجو موبيليتي» عام 2005 لتطوير تكنولوجيا الشحن اللاسلكي في مجموعة مختلفة من الصناعات بدءاً من الأجهزة المحمولة وحتى السيارات الكهربائية.

وتقول «موجو» إن «سامسونغ» تستخدم بعض التقنيات التي تمتلك براءة اختراعها في هواتفها وساعتها الذكية من عائلة «غالاكسي»، وغيرها من الأجهزة منذ 2016 دون الحصول على إذن منها، بعد أن بحثت الشركتان عقد شراكة بينهما، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وعلى صعيد منفصل، تلقت «سامسونغ» حكماً من محكمة أميركية في أبريل (نيسان) الماضي بدفع تعويضات تصل إلى 303 ملايين دولار لشركة «نتليست» الأميركية لصناعة الرقائق بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وقالت «سامسونغ» إنها ستواصل الدفاع عن نفسها في هذه القضية حتى تحصل على حكم نهائي فيها.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   