«سامسونغ» ترفع دعاوى إبطال براءة اختراع ضد شركة أميركية

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أعلنت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات اليوم (الاثنين) إقامة دعاوى لإلغاء براءة اختراع ضد شركة «موجو موبيليتي» الأميركية بشأن تكنولوجيات الشحن اللاسلكي للبطاريات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن «سامسونغ إلكترونيكس» أقامت في أواخر الشهر الماضي سلسلة دعاوى ضد الشركة الأميركية أمام مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، وذلك بعد أن رفعت «موجو موبيليتي» في العام الماضي دعوى أمام محكمة إيسترن تكساس الأميركية ضد «سامسونغ» بتهمة انتهاك براءات الاختراع، تتهم فيها «سامسونغ» بانتهاك مجموعة من براءات الاختراع المرتبطة بالشحن اللاسلكي.

تأسست شركة «موجو موبيليتي» عام 2005 لتطوير تكنولوجيا الشحن اللاسلكي في مجموعة مختلفة من الصناعات بدءاً من الأجهزة المحمولة وحتى السيارات الكهربائية.

وتقول «موجو» إن «سامسونغ» تستخدم بعض التقنيات التي تمتلك براءة اختراعها في هواتفها وساعتها الذكية من عائلة «غالاكسي»، وغيرها من الأجهزة منذ 2016 دون الحصول على إذن منها، بعد أن بحثت الشركتان عقد شراكة بينهما، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وعلى صعيد منفصل، تلقت «سامسونغ» حكماً من محكمة أميركية في أبريل (نيسان) الماضي بدفع تعويضات تصل إلى 303 ملايين دولار لشركة «نتليست» الأميركية لصناعة الرقائق بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وقالت «سامسونغ» إنها ستواصل الدفاع عن نفسها في هذه القضية حتى تحصل على حكم نهائي فيها.