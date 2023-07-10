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زاد «Threads» حدة المنافسة مع «تويتر»، لترتفع المقارنات بين التطبيقين، ووفقاً للمهتمين والباحثين في التقنية نستعرض الفروقات بين التطبيقين والميزات التي يقدمها كل منهما. على الرغم من أن كلا التطبيقين يعد منصة للتواصل والتفاعل، فإن كلاً منهما يتميز بخصائص وميزات تجعله فريداً بطريقته الخاصة. سوف نستعرض هذه الخصائص والميزات، ونقوم بمقارنة مفصلة بين التطبيقين.

المقارنة بين تطبيقي Twitter وThreads:

1. ما زال المستخدمون يرون أن «تويتر» يعد منصة تواصل اجتماعي مشهورة ومنتشرة بشكل كبير بين المستخدمين، بينما «Threads» لا يزال تطبيقاً جديداً وليس له الكثير من الانتشار.

2. الرسائل: يركز تطبيق «Threads» على المحادثات العامة والرسائل، بينما «تويتر» هو منصة للتواصل العام والنقاشات الجماعية.

3. المحتوى المرئي: يتمتع «Threads» بتركيز أكبر على المحتوى المرئي، حيث جرى تصميمه لتبادل الصور والفيديوهات، بينما يركز «تويتر» بشكل أكبر على المحتوى النصي.

4. الخصوصية: يتميز «Threads» بميزات الخصوصية، حيث يتيح للمستخدمين تحديد من يمكنهم مشاهدة المحتوى، بينما «تويتر» أقل تركيزًا على الخصوصية بالمقارنة.

5. الهاشتاغ: «تويتر» يدعم استخدام الهاشتاغ في المنشورات، وهو ما يساعد في تجميع المحتوى ذي الصلة وتعزيز الخوارزميات الاجتماعية، بينما «Threads» لا يدعم هذه الميزة.

6. الموضوعات الشائعة: يحتوي «تويتر» على صفحة مخصصة للموضوعات الشائعة للمساعدة في اكتشاف المحتوى الجديد، بينما لا يتوفر لدى «Threads» خيار مماثل.

7. الصور المتحركة: «تويتر» يدعم استخدام الصور المتحركة في المنشورات، بينما «Threads» لا يدعم استخدامها.

8. الخلاصة الزمنية: يوفر «تويتر» خياراً لترتيب المحتوى بناءً على الوقت، بدلاً من الخوارزميات، بينما «Threads» لا يوفر هذا الخيار حالياً.

9. النص البديل: يدعم «تويتر» استخدام النص البديل للصور، مما يجعل المنصة أكثر قابلية للوصول، بينما «Threads» لا يدعم هذه الميزة.

بشكل عام، يمكن القول إن كلاً من «تويتر» و«Threads» يتمتعان بميزات وقوة فريدة تجعل كل منهما مناسباً لجمهور معين. ولكن يبقى اختيار المنصة المفضلة مسألة تعتمد على احتياجات وتفضيلات المستخدم الفردية.