living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتقادات تلاحق إيلون ماسك: أنت السبب في ظهور "ثريدز"

9
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كال قادة في مجال شبكات التواصل الاجتماعي انتقادات للملياردير الأميركي مالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، على خلفية ظهور منصة "ثريدز" الجديدة التي أطلقتها شركة "ميتا".

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري الأميركي أنه مع إطلاق "ميتا" لمنصة "ثريدز" بدأت عمليا هجرة المغردين من "تويتر" إلى المنصة الجديدة، التي ظهرت الأسبوع الماضي.

ونقل الموقع عن مدراء حسابات في شبكات التواصل قولهم إنهم باتوا مثقلين مع المنصات الجديدة، بما ينطوي عليه من مضاعفة الأعباء عليهم وعلى العاملين معهم.
وأعرب مدير شبكات التواصل في سلسلة مطاعم ماكدونالدز، غيوم هوين، عن إحباطه من ظهور "ثريدز".
وكتب على حسابه الموثق على "تويتر": هذا حال كل مدير شبكات التواصل الليلة"، ونشر برفقة هذا التعليق صورتين للممثل بيدرو باسكال، يتحول فيها من الضحك إلى البكاء مع ظهور منصة جديدة على "السوشال ميديا".

ونشر الصحفي الأميركي ديريك غي صورة تظهر عاملة أخفضت رأسها بسبب الإجهاد، وكتب فوقها: "مدراء السوشال ميديا بات عليهم نشر الطرفة نفسه على 18 تطبيقا بسبب إيلون ماسك".
وألقى عدد من مدراء "السوشدال ميديا" اللوم على إيلون ماسك في انخفاض شعبية "تويتر" بين المستخدمين والمعلنين على حد سواء.

وكان ماسك أعلن في وقت سابق لظهور "ثريدز" أن المنصة ستقيّد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين تصفحها يوميا، وهو أمر قوبل بانتقادات وجعل العديد من المغردين يبحثون عن منصات بديلة.

وبالنسبة إلى مدراء الحسابات على شبكات التواصل، فإن ظهور منصة جديدة مثل "ثريدز" يعني أن هناك عملا جديدا ينبغي القيام به بما في ذلك وضع استراتيجيات جديدة للمحتوى وتخصيص وقت لنشر هذا المحتوى عليها، خارج المنصات التقليدية:
فيسبوك
تويتر
إنستغرام
تيك توك

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   