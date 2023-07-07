تطبيق ذكاء اصطناعي جديد ومفيد لنصّ وتلخيص ملاحظاتكم الصوتية

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«أواسيس» تطبيق جديد ومفيد مصمّم لتسجيل، ونسخ، وتصفية ملاحظاتكم الصوتية القصيرة. يُستخدم هذا التطبيق لنقل الأفكار من الرأس إلى الورق، أي أنّه سيشكّل إضافة فعّالة لمعدّات عملكم.

كيف يعمل «أواسيس»؟

يكفي أن تفتحوا التطبيق وتضغطوا على «تسجيل» ليعمل الذكاء الاصطناعي على تلخيص وصياغة كلماتكم بدلاً من توليد نصّ من لا شيء كما يفعل «تشات جي بي تي». يتفوّق التطبيق الجديد على ما سبقه في هذه الفئة؛ لأنّه ينسخ ويلخّص ما يقوله المستخدم. نستعرض لكم أدناه أبرز مزايا «أواسيس» Oasis، والوسائل الأفضل لاستخدامه، وفجواته، وبدائله.

• 6 وسائل لاستخدام «أواسيس»:

- وأنتم جالسون، دوّنوا ملاحظاتكم الصوتية في دفتر حتّى لا تنسوها أثناء التسجيل.

- أثناء السير، ذكّروا أنفسكم بفكرة لمشروعٍ ما.

- أثناء النظر من النافذة، ابدأوا بمقدّمة تتحدّثون فيها مع أنفسكم بصوتٍ مرتفع.

- في المواصلات، ضعوا مسودّة لرسالة بريد إلكتروني تمتمةً ومن دون طباعة.

- في النّادي الرياضي، ضعوا عناوين لعرض ما وعدّدوا النقاط الأساسية فيه.

- على الشاطئ، اشرحوا نشرة إخبارية أو مدوّنة نصيّة بصوتٍ عالٍ من دون لابتوب.

• دليلكم إلى «أواسيس» في دقيقة واحدة:

- حمّلوا التطبيق على أجهزة iOS (لائحة انتظار)، أو أندرويد (يصبح متوفرّاً الأسبوع المقبل).

- افتحوا التطبيق.

- اختاروا صيغة واحدة على الأقلّ: ملخّصاً، رسالة إلكترونية، مسودّة، مدوّنة، إلخ.

- انقروا على زرّ الميكروفون للبدء بالتسجيل.

- تكلّموا ولا تقلقوا من العفوية والتكرار؛ لأنّ الذكاء الاصطناعي سيتخلّص منها ويملأ الفجوات لاحقاً.

- انقروا على «توقّف» عندما تنتهون. في الاختبار، سجّلنا ملاحظة مدّتها ستّ دقائق تتضمّن 935 كلمة؛ لذا لا تقلقوا من الثرثرة خصوصاً وأنّ الحدّ الأقصى للتسجيل حالياً هو 10 دقائق.

- شاركوا النصّ الذي صنعه «أواسيس» مع أيّ تطبيق تدوين ملاحظات أو مراسلة، أو انسخوه وألصقوه في مكان ما. تُحفظ المادّة التي صنعتموها في التطبيق نفسه أيضاً، أي أنّكم تستطيعون الوصول إليها لاحقّا.

• لماذا يختلف «أواسيس» كثيراً عن أدوات النسخ الأخرى؟

- يتخلّص من الثرثرة والتكرار.

- يلخّص ويصيغ الكلام غير المترابط.

- يصيغ الأفكار بأشكال مفيدة - على شكل رسالة إلكترونية، أو مسودّة، أو تغريدة، أو أيّ نوع من النصوص.

- على عكس تطبيق «أوتر Otter»، يركّز «أواسيس» على تحسينات الذكاء الاصطناعي بدل النسخ التقليدي.

- على عكس تطبيق «دسكريبت Descript»، صُمّم التطبيق الجديد للأجهزة المحمولة وليس لتعديل الوسائط.

- على عكس «سوبرنورمال.كوم» Supernormal.com و«4149.ai»، يركّز «أواسيس» على الملاحظات الصوتية والتلقين، وليس على كتابة نصوص المحاضر.

• مزايا «أواسيس» الفعّالة:

- إذا كنتم لا تعرفون كيف تستخدمون المادّة التي تلقّنونها للتطبيق، يمكنكم ببساطة تسجيلها وإضافة مخرجات جديدة لاحقاً عند الحاجة.

- أضيفوا طابعاً شخصياً على مخرجكم بكتابة أمر للحثّ.

- شاركوا العمل الذي يبدو منقّحاً بعناية حتّى ولو لم يكن لديكم الوقت لصقله.

- احتفظوا بالتسجيلات الأصلية، والنصّ المنسوخ، وأيّ مخرجٍ تختارونه كالملخّص أو المسودة.

• 4 تطبيقات قد تحبّون إرسال نصّ «أواسيس» إليها:

- «داي وان»• Day One: مدخلات على شكل يوميات وأفكار حياتية.

- «كرافت» Craft: ملاحظات لرسائل الأخبار.

- «سوبر هيومن» Superhuman: كتابة الرسائل الإلكترونية من دون لابتوب.

- «غوغل دوكس» Google Docs: وضع مسودّات أفكار للتنسيق والتعاون.

• الكلفة: يقدّم لكم «أواسيس» تجربة مجّانية تتضمّن 30 رصيداً للبدء، ويكلّفكم كلّ استخدام لتلقين الذكاء الاصطناعي بعض الأرصدة. نتوقّع أن يُطلب من المستخدمين لاحقّاً الاشتراك في خدمة شهرية (5 دولارات)، أو سنوية (50 دولاراً) للخدمة العادية، أو 150 دولاراً للوصول الاحترافي.

فجوات وبدائل

• مقابلة مع مؤسس «أواسيس». تحدّثنا مع مات ميريليس، الرئيس التنفيذي لـ«أواسيس»، عن ماضي التطبيق وحاضره ومستقبله.

يقول ميريليس: «أردتُ أن يكون هذا التطبيق منتج إثبات الفكرة الأكثر بساطةً. أريد أن يستطيع طفل بسنّ عشر سنوات استخدامه، وأن يكون والدي (92 عاماً) قادراً على استعماله».

وعن المزايا المقبلة له، يقول: إنه وسيطٌ جديد، وسيكون بلغات جديدة، ودعم لبرنامج أندرويد ومحركات البحث. علاوةً على ذلك، سيتمكّن المستخدمون مستقبلاً من تحميل التسجيلات وإضافة النص الذي يريدونه لمعالجة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعديل النصوص المنسوخة والمخرجات قبل تصدير النتائج إلى تطبيقات أخرى.

• الفجوات. يعتمد «أواسيس» على تطبيقات طرف ثالث لمعالجة التسجيلات بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ ما يعني أنّه قد لا يكون مناسباً لكم بعد؛ إذا كنتم تقلقون بشأن الخصوصية. في المستقبل، ستصبح معالجة الذكاء الاصطناعي على أجهزتكم آمنة أكثر.

في الوقت الحالي، يمكنكم التسجيل باللغة الإنجليزية فقط، ولكن خلال أسابيع، ستصبحون قادرين على التسجيل بأكثر من 30 لغة. نصيحة: استخدموا أمر (حثّ) مخصص لدفع «أواسيس» إلى ترجمة وتلخيص تسجيل صوتي باللغة الإنجليزية إلى أكثر من 30 لغة.

• البدائل، وتشمل:

- «أوديو بين Audio Pen»: بديل جيّد ومجّاني يعمل على المتصفّح أو على الهاتف. يشبه «أواسيس» كثيراً، ولكنّه يركّز أكثر على تنويع أساليب التلخيص بدل تنويع صيغ المخرجات. تتيح الخطّة الممتازة من «أوديو بين» للمشتركين تنزيل الملفات الصوتية، وتحديد طول الملخّص الذي يريدونه، وترجمة الملاحظات الصوتية إلى عدّة لغات.

- «بلوكسBloks «: تطبيق ذكاء اصطناعي مفيد لتلخيص محاضر الاجتماعات، ويعمل أيضاً على التلقين الصوتي المحسّن بالذكاء الاصطناعي. وهناك فائدة إضافية: إذا زامنتم تقويمكم وجهات اتصالكم مع التطبيق، يصبح بإمكانكم وسم ملاحظات مرتبطة بأشخاص أو منظّمات.