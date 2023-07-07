تسريبات لحجم البطارية وسعة التخزين والألوان لسلسلة «iPhone 15»

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في وقت يُنتظر فيه إطلاق سلسلة iPhone 15، في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، سُرّبت معلومات عن حجم البطارية والألوان وسعة التخزين، وفقًا لتقرير نشره 9to5Mac، إذ ستحصل iPhone 15 Pro على لون Crimson جديد (قرمزي عميق)، في حين ستحصل iPhone 15 على درجة لون Green جديدة (أخضر).

وقام أحد صُنّاع المحتوى والمتابعين لشركة «أبل» وهو Konstantin Milenin بتصميم رسم توضيحي لهذا اللون المحدد، وهو من الجانب الداكن. أما اللون الأخضر لـiPhone 15، فيكون في درجة لون أفتح.



نموذج لوني تم تصميمه حسب التوقعات والتسريبات من Konstantin Milenin

البطارية والتخزين:

تم تسريب معلومات حول سعات بطارية الهواتف وأن iPhone 15 سيأتي مع بطارية بسعة أكبر تبلغ 3,877 mAh، بينما سيحتوي iPhone 15 Plus على بطارية بسعة 4,912 mAh، ويُفترض أن يحتوي iPhone 15 Pro على بطارية بسعة 3,650 mAh، وأخيراً يُقال إن iPhone 15 Pro Max ستحتوي على بطارية بسعة 4,852 mAh.

للمقارنة، يحتوي iPhone 14 الحالي على بطارية بسعة 3,279 mAh، ويحتوي iPhone 14 Plus على بطارية بسعة 4,325 mAh، ويحتوي iPhone 15 Pro على بطارية بسعة 3,200 mAh، ويحتوي iPhone 15 Pro Max على بطارية بسعة 4,323 mAh، وعلى الرغم من أن هذه أخبار جميلة، فإنها تعني أيضاً أن الهواتف قد تزداد سمكاً.

ويأتي تسريب هذه المعلومات، خصوصاً عن الألوان وسعات البطارية، ليكشف جانباً من سلسلة iPhone 15 المنتظرة، التي يؤمل أنها تحمل تحسينات في عمر البطارية والأداء.