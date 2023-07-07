living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسريبات لحجم البطارية وسعة التخزين والألوان لسلسلة «iPhone 15»

7
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في وقت يُنتظر فيه إطلاق سلسلة iPhone 15، في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، سُرّبت معلومات عن حجم البطارية والألوان وسعة التخزين، وفقًا لتقرير نشره 9to5Mac، إذ ستحصل iPhone 15 Pro على لون Crimson جديد (قرمزي عميق)، في حين ستحصل iPhone 15 على درجة لون Green جديدة (أخضر).

وقام أحد صُنّاع المحتوى والمتابعين لشركة «أبل» وهو Konstantin Milenin بتصميم رسم توضيحي لهذا اللون المحدد، وهو من الجانب الداكن. أما اللون الأخضر لـiPhone 15، فيكون في درجة لون أفتح.


نموذج لوني تم تصميمه حسب التوقعات والتسريبات من Konstantin Milenin
البطارية والتخزين:

تم تسريب معلومات حول سعات بطارية الهواتف وأن iPhone 15 سيأتي مع بطارية بسعة أكبر تبلغ 3,877 mAh، بينما سيحتوي iPhone 15 Plus على بطارية بسعة 4,912 mAh، ويُفترض أن يحتوي iPhone 15 Pro على بطارية بسعة 3,650 mAh، وأخيراً يُقال إن iPhone 15 Pro Max ستحتوي على بطارية بسعة 4,852 mAh.

للمقارنة، يحتوي iPhone 14 الحالي على بطارية بسعة 3,279 mAh، ويحتوي iPhone 14 Plus على بطارية بسعة 4,325 mAh، ويحتوي iPhone 15 Pro على بطارية بسعة 3,200 mAh، ويحتوي iPhone 15 Pro Max على بطارية بسعة 4,323 mAh، وعلى الرغم من أن هذه أخبار جميلة، فإنها تعني أيضاً أن الهواتف قد تزداد سمكاً.

ويأتي تسريب هذه المعلومات، خصوصاً عن الألوان وسعات البطارية، ليكشف جانباً من سلسلة iPhone 15 المنتظرة، التي يؤمل أنها تحمل تحسينات في عمر البطارية والأداء.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   