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«ثريدز» يفاجئ «تويتر» بانطلاقة مليونية

7
JULY
2023
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فاجأت شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة «ثريدز» التي أطلقتها مجموعة {ميتا} الأميركية العملاقة منافستها «تويتر» بانطلاقة مليونية قوية.

وأطلقت الخدمة الأربعاء عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش في مائة بلد وهي تعمل من دون إعلانات وتشكل أكبر تحد لـ«تويتر» التي تتخبط في سلسلة من المشاكل. وكتب مارك زوكربيرغ رئيس {ميتا} في أول منشور له على التطبيق الجديد: «لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز» وحاز في دقائق معدودة آلاف علامات الإعجاب. وقال زوكربيرغ بعيد الساعة الثالثة عصر أمس الخميس «واو. إنشاء 30 مليون حساب اعتباراً من هذا الصباح. يبدو أنه بداية لشيء مميز، لكن أمامنا الكثير من العمل لبناء هذا التطبيق».

وبات «ثريدز» يضم حسابات ناشطة لمشاهير مثل شاكيرا وجنيفر لوبيز وهيو جاكمان إضافة إلى وسائل إعلام مثل {واشنطن بوست} و{رويترز} و{الإيكونوميست} ومنصات مثل {هوليوود ريبورتر} و{فايس} و{نتفليكس}.

ويبدو أن زوكربيرغ قد كسب الرهان مع إيلون ماسك صاحب {تويتر} الذي نجح سابقاً في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل «بلو سكاي» و«ماستودون».

وقال آدم موسيري المدير التنفيذي لتطبيق إنستغرام «آمل أن يكون ثريدز منصة مفتوحة ترحب بالجميع لإجراء مناقشات». وأوضح مصدر قريب من الشركة أن مخاوف تنظيمية سترجئ إطلاق التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخضع {ميتا} لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يفرض قواعد مشددة على شركات الإنترنت الكبرى.

وتقيّد إحدى هذه القواعد نقل البيانات الشخصية بين المنتجات المختلفة، كما سيكون الحال عليه بين {إنستغرام} و{ثريدز}، وسبق أن ضُبط زوكربيرغ من قبل الهيئات الناظمة الأوروبية وهو يقوم بذلك عندما اشترى {واتساب}.

ومن الواضح أن زوكربيرغ يستغل تخبط {تويتر} لإطلاق هذا المنتج المنافس الذي تأمل {ميتا} أن يصبح قناة التواصل المفضلة للمشاهير والشركات

الشرق الأوسط
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