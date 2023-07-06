وقالت السلطات الأميركية إن الرخصة محصورة في أهداف محددة تشمل المشاركة في المعارض والبحث والتطوير، وفقما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وذكرت شركة "Alef" المصنعة أن سيارتها الطائرة التي أطلقت عليها اسم "Model A" هي الأولى من نوعها التي تتمكن من السير على الشوارع والركن في المواقف العامة وفي الوقت نفسه التحليق في الأجواء.

وأوضحت الشركة أن الطائرة، التي لا تزال قيد التطوير، قادرة على قطع مسافة 321 كيلومترا والتحليق في الأجواء لمسافة 177 كيلومترا بكل شحنة، علما بأن هذه السيارة هي كهربائية بالكامل.

وتتوقع الشركة أن تبيع السيارة لقاء مبلغ 300 ألف دولار أميركي، على أن يجري تسليم أول دفعة منها بحلول أواخر عام 2025.

وتعمل شركات كثيرة على تطوير سيارات كهربائية تمتلك القدرة على الإقلاع والهبوط، وتؤكد إدارة الطيران الأميركية أن

هذه السيارة ليست الأولى من نوعها.

أما الشركة المطورة فتقول إن سيارتها مختلفة لقدرتها على العمل في الشوارع والأجواء معا، وباستطاعتها الإقلاع بصورة عمودية والركن في المواقف العامة مثل أي سيارة أخرى.