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«Threads» التطبيق المنافس لـ«تويتر» يستعد للإطلاق الخميس

5
JULY
2023
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سارعت شركة «ميتا» للإعلان عن تطبيقها الجديد «Threads» الذي سينافس عملاق التغريدات «تويتر»، والذي يأتي كأنه نوع من الرد على إيلون ماسك مالك منصة «تويتر». وبعد أن خرج التطبيق الجديد، الاثنين، وأثار التساؤلات بين المستخدمين ونشرته «الشرق الأوسط» بعد وضعه في متجر «Google Play» ثم سحبه، أعلنت منصة «إنستغرام»، الثلاثاء، رسمياً أنه سيتم إطلاق تطبيق «Threads» يوم الخميس السادس من يوليو (تموز) الحالي.

التطبيق الجديد من «إنستغرام» تظهر فيه الشركة رغبتها التوسعية والتنافس مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل «تويتر»، والتي تتعرض لانتقادات عنيفة بعد الإعلان عن تقييد عدد التغريدات المسموح برؤيتها يومياً، بحسب ما أعلن إيلون ماسك، مالك المنصة.

ويأتي الإطلاق الجديد من «إنستغرام» لاستغلال الغضب الذي أثاره قرار «تويتر» الأخير، ودفع بالعديد من مستخدميه إلى التوجه نحو منصات منافسة مثل «بلوسكاي» و«ماستودون»، حيث سجلت هذه المنصات نمواً ملحوظاً.

وتطبيق «Threads» يقدم ميزة تنافسية فريدة من نوعها من خلال القدرة على اعتماد واستيراد قوائم المتابعة الحالية للمستخدمين من منصة «إنستغرام». هذا يعني أن مستخدميه لن يضطروا إلى بدء بناء شبكتهم الاجتماعية من الصفر. بدلاً من ذلك، عند تسجيل الدخول إلى «Threads»، سيجد المستخدمون أن المتابعين والأشخاص الذين يتابعونهم على «إنستغرام» قد نُقلوا بالفعل إلى التطبيق الجديد؛ مما يسهل الانتقال ويزيد من الراحة للمستخدمين الحاليين لـ«إنستغرام» الراغبين في تجربة «Threads».

وفقاً للصور المنشورة في متجر تطبيقات «أبل»، «آب ستور»، سيكون «Threads» مرتبطاً بـ«إنستغرام»، ولكنه سيعمل كتطبيق مستقل، حيث يمكن لمستخدمي «إنستغرام» تسجيل الدخول مباشرةً باستخدام حساباتهم والاحتفاظ بمعرفهم الحالي ومتابعة الحسابات التي يتابعونها بالفعل على «إنستغرام».

وكما هو الحال مع العديد من التطبيقات الاجتماعية الأخرى، سيتيح «Threads» للمستخدمين مشاركة الأفكار والآراء والتفاعل مع المنشورات عبر الإعجاب والتعليق وإعادة النشر. وستتاح للناشرين القدرة على التحكم في من يمكنه الرد على منشوراتهم.

يُتوقع أن يتاح التطبيق للتحميل في متجر «غوغل بلاي» لمستخدمي «أندرويد» في الأيام القليلة المقبلة. وبالتأكيد، ستكون مراقبة تأثير إطلاق «Threads» على «تويتر» والمنصات الأخرى شيئاً مثيراً للاهتمام في الأسابيع والأشهر المقبلة.

الشرق الأوسط
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