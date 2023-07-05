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الصور... أكبر مصدر للمعلومات المضلّلة على الإنترنت

5
JULY
2023
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ما مقدار المعلومات المضلّلة على موقع «فيسبوك»؟ وجد الكثير من الدراسات أن كمية المعلومات الخاطئة على منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية، منخفضة، أو أن مشكلة وجودها قد تراجعت بمرور الوقت.

صور مضلّلة

إلا أن دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين في ثلاث جامعات أميركية متخصصين في مجال الاتصالات والإعلام والشؤون العامة والاستخبارات الرقمية، أكدت أن تلك الدراسات كانت خاطئة؛ إذ لم تشكل الروابط التي تقود إلى مواقع إخبارية مزيفة أكبر مصدر للمعلومات المضللة على «فيسبوك»، بل إن المصدر الأكبر تمثل في الصور... «لقد كان جزء كبير من الصور المنشورة، مضللاً».

وأجرى الدراسة كل من يونكانغ يانغ، أستاذ مساعد في الاتصالات بجامعة تكساس إيه آند إم. وماثيو هندمان، أستاذ الإعلام والشؤون العامة بجامعة جورج واشنطن، وتريفور ديفيس، زميل في مركز تاو للصحافة الرقمية بجامعة كولومبيا. ونشرت في مجلة «ذي كونفيرسيشن» الأميركية.

التضليل المرئي بالأرقام

وقال الباحثون: «على سبيل المثال، عشية الانتخابات الأميركية 2020، احتوى واحد تقريباً من كل أربعة منشورات للصور السياسية على (فيسبوك) على معلومات مضللة»، وأضافوا أن دراستهم هي أول جهد واسع النطاق، على أي منصة وسائط اجتماعية، لقياس مدى انتشار المعلومات المضلّلة القائمة على الصور حول السياسة الأميركية.

وتعد منشورات الصور مهمة للدراسة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها أكثر أنواع المنشورات شيوعاً على «فيسبوك» بنسبة 40 في المائة تقريباً من جميع المنشورات.

تشير الأبحاث السابقة إلى أن الصور قد تكون فعالة بشكل خاص؛ إذ يمكن أن تؤدي إضافة الصور إلى القصص الإخبارية إلى تغيير المواقف، ويزيد احتمال إعادة مشاركة المنشورات التي تحتوي على صور. وكانت الصور أيضاً عنصراً قديماً في حملات التضليل التي ترعاها الدولة، مثل تلك التي تقوم بها وكالة أبحاث الإنترنت الروسية.


وجمعت الدراسة أكثر من 13 مليون منشور مصور على «فيسبوك» من أغسطس (آب) حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2020، من 25000 صفحة ومجموعة عامة». ويتركز الجمهور على «فيسبوك» لدرجة أن هذه الصفحات والمجموعات تمثل 94 في المائة على الأقل من جميع التفاعلات - الإعجابات والمشاركات وردود الفعل - لمشاركات الصور السياسية.

واستخدم الباحثون تقنيات التعرف على الوجه للتعرف على الشخصيات العامة، وتتبعوا الصور المعاد نشرها، ثم قاموا بتصنيف عمليات السحب العشوائية الكبيرة للصور في عينتنا، بالإضافة إلى الصور الأكثر إعادة نشرها.

بشكل عام، كانت النتائج التي توصلوا إليها قاتمة: 23 في المائة من منشورات الصور في بياناتنا تحتوي على معلومات مضللة. ووجدوا أن المعلومات الخاطئة تم توزيعها بشكل غير متساوٍ على أسس حزبية، بينما احتوت 5 في المائة فقط من المشاركات ذات الميول اليسارية على معلومات مضللة، فإن 39 في المائة من المشاركات ذات الميول اليمينية احتوت على معلومات مضلّلة.

كانت المعلومات الخاطئة التي رُصدت على «فيسبوك» متكررة للغاية وبسيطة في كثير من الأحيان. على الرغم من وجود الكثير من الصور التي تمت معالجتها بطريقة مضللة، فإن عدد هذه الصور يفوق عدد النصوص المضللة، أو لقطات شاشة لمشاركات مزيفة من منصات أخرى، أو منشورات تلتقط صوراً غير متغيرة وتحرفها.

على سبيل المثال، تم نشر صورة مراراً وتكراراً كدليل على أن مذيع قناة «فوكس نيوز» السابق كريس والاس كان شريكاً مقرباً من المفترس الجنسي جيفري إبستين. في الواقع، الرجل ذو الشعر الرمادي في الصورة ليس إبستين، بل الممثل جورج كلوني.

وكانت منشورات الصور على «فيسبوك» سامة بطرق تجاوزت المعلومات الخاطئة البسيطة؛ إذ رصد عدد لا يحصى من الصور التي كانت مسيئة أو كارهة للنساء أو عنصرية ببساطة. كانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، وهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، وكمالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، وميشيل أوباما أكثر الأهداف شيوعاً للانتهاكات.

جهل جماعي

وقال الباحثون: إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في فهم الدور الذي تلعبه المعلومات الخاطئة المرئية في المشهد السياسي الرقمي. وبينما لا يزال «فيسبوك» أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداماً، يتم نشر أكثر من مليار صورة يومياً على منصة «فيسبوك» الشقيقة «إنستغرام»، ومليارات أخرى على «سناب شات» المنافس. وقد تكون مقاطع الفيديو المنشورة على «يوتيوب»، أو «تيك توك» مؤخراً، أيضاً ناقلاً مهماً للمعلومات السياسية المضللة التي لا يعرف الباحثون عنها سوى القليل.

واختتم الباحثون دراستهم: «ربما تكون النتيجة الأكثر إثارة للقلق في دراستنا هي أنها تسلط الضوء على اتساع نطاق الجهل الجماعي بالمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. تم نشر مئات الدراسات حول هذا الموضوع، لكن حتى الآن لم يفهم الباحثون المصدر الأكبر للمعلومات المضللة على أكبر منصة للتواصل الاجتماعي».

الشرق الأوسط
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