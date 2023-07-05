واتساب يختبر ميزة إرسال مقاطع الفيديو بجودة عالية

A + A -

أطلق تطبيق واتساب تحديثاً جديداً يمكن المستخدمين من إرسال مقاطع الفيديو بدقة عالية ودون فقدان في الجودة، ما يمثل تحسيناً كبيراً على الإرسال التقليدي الذي كان يتم فيه ضغط الفيديو بشكل كبير لتقليل حجمه. وهذه الميزة متاحة حالياً في النسخة التجريبية للتطبيق.

ويعد تطبيق واتساب أحد أبرز التطبيقات المستخدمة للتراسل الفوري حول العالم الذي تأسس عام 2009، واليوم يستخدمه أكثر من ملياري شخص. وحرصت الشركة دائماً على تقديم تحديثات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين، وآخرها ميزة إرسال مقاطع الفيديو بجودة عالية.

وهذه الميزة الجديدة تأتي بالعديد من الفوائد والميزات. أولاً وقبل كل شيء، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال واستقبال مقاطع الفيديو بجودة أعلى ودقة أفضل، ما يعزز تجربة المشاهدة. كما يمكن للمستخدمين الآن مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية للإرسال.

ثانيًا، يتوقع الخبراء أن هذا التحديث سيعزز من تجربة المستخدم في التطبيق، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة استخدام واتساب كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو، وبالتالي يزيد من تنافسيتها في هذا المجال.

هذا لا يعني بالطبع أن الأمور جميعها مثالية. حيث سيعتبر بعض المستخدمين الذين يعانون من اتصال بالإنترنت بطيء أو قيود في البيانات الخاصة بهم هذا التحديث غير مرغوب فيه، لأن الفيديوهات بجودة عالية ستستهلك مزيدا من البيانات وتأخذ وقتاً أطول في التحميل والإرسال.

على الرغم من ذلك، يبدو أن واتساب تحاول جاهدة التكيف مع التغييرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا وتلبية توقعات المستخدمين. القدرة على إرسال مقاطع الفيديو بجودة عالية قد تبدو بسيطة، ولكنها خطوة مهمة تجاه تحسين تجربة المستخدم في العالم الرقمي الحديث، والمتوقع إطلاق الميزة للكل قريباً.