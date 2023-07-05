«ميتا» تشعل «حرب التغريدات» بإطلاق «ثريدز»

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في حين قد يشعل حرباً مفتوحة في أوساط التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المهتمة بالتغريدات والأخبار، تعتزم «ميتا بلاتفورمز» إطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم «ثريدز»، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» إيلون ماسك سقفاً بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

وأدرج «ثريدز»، وهو تطبيق للنصوص تابع لـ«إنستغرام»، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة «آبل» مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحاً للتثبيت على الأجهزة اعتباراً من يوم الخميس، وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على «إنستغرام» والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

وبات التطبيق الجديد متوفراً للطلبات المسبقة المجانية في متاجر التطبيقات المحمولة للأجهزة العاملة بنظامي «آي أو إس» (آبل) و«أندرويد» (غوغل)، على ما أفاد صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية في وقت متأخر مساء الاثنين.

وسيكون التطبيق الجديد الذي يحمل اسم «Threads, an Instagram app» («ثريدز»، تطبيق من إنستغرام)، متوافراً في الأيام المقبلة، وقد وُصف في متجر تطبيقات آبل (آبل ستور)، بأنه «تطبيق إنستغرام للمحادثات النصية».

وأوضح توصيف التطبيق عبر متاجر التطبيقات أن «ثريدز هو المكان الذي تتلاقى فيه المجتمعات للتحدث بكل شيء، سواء في المواضيع التي تهمكم أو في الاتجاهات المستقبلية».

كما أن التطبيق سيتيح، وفق التوصيف، «الاتصال مباشرة مع صناع المحتوى المفضلين وأولئك الذين يتشاركون الشغف عينه أو لبناء قاعدة خاصة لتشارك الأفكار والآراء والإبداع مع العالم أجمع».

وكانت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، أعلنت منتصف مارس (آذار) العمل على شبكة اجتماعية جديدة اعتبرت من خلال التوصيف المعطى لها أنها ستشكّل منافساً محتملاً لـ«تويتر».

وقالت المجموعة في بيان أرسلته لوكالة الصحافة الفرنسية: «نفكر في (تطوير) شبكة اجتماعية لا مركزية ومستقلة تتيح تشارك الرسائل المكتوبة في الوقت الحقيقي».

وبحسب موقع «بلاتفورمر»، فإن تصميم التطبيق الجديد يتيح تشغيله بشكل متوافق مع شبكات أخرى من النوع نفسه، ما سيشكل تغييراً جذرياً عن الاستراتيجية المعتمدة حتى الآن من عمالقة التكنولوجيا الذين فضّلوا باستمرار البيئات المغلقة حيث يطبّقون قواعد الاستخدام الخاصة بهم.

هذا النمط التوافقي الذي تعمل عليه «ميتا» يتمايز أيضاً عن مقاربة «تويتر» في هذا المجال. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوقف رئيس الشبكة إيلون ماسك لفترة وجيزة حسابات مستخدمين كانوا يتشاركون روابط تحيل إلى شبكات اجتماعية أخرى، بينها «فيسبوك» و«إنستغرام».

وأثارت «تويتر» ردود فعل قوية في الأيام الأخيرة أيضاً مع إعلانها حصر عدد القراءات المسموح بها للتغريدات بـ6 آلاف يومياً للحسابات الموثقة، و600 لسائر الحسابات، وحتى بـ300 للحسابات الجديدة، وهي سقوف يُتوقع رفعها سريعاً.

وترمي هذه الخطوة بحسب «تويتر» إلى الحد من الاستخدام الهائل لبيانات الشبكة الاجتماعية من جانب جهات خارجية، خصوصاً من الشركات التي تغذّي من خلالها نماذج للذكاء الاصطناعي.

ويأتي الإطلاق بعد أن أعلنت «تويتر» قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام TweetDeck «تويت دك»، وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات عدة في وقت واحد، سيكون متاحاً فقط لأصحاب الحسابات «الموثقة» اعتباراً من الشهر المقبل.

وتبحث شبكة وسائل التواصل الاجتماعي، التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك العام الماضي، عن طرق لتحقيق أرباح، وعمدت إلى خفض عدد موظفيها وزيادة اشتراكاتها المدفوعة.

ومعظم مستخدمي «تويتر» الذين جرى التحقق من حساباتهم هم أولئك الذين دفعوا للحصول على علامة التوثيق الزرقاء، رغم أنّ ماسك منح هذه العلامة لبعض المستخدمين، فيما حافظ عليها بعض ممن حاز عليها وفق النظام السابق.

ويُظهر TweetDeck، الذي جرى إطلاقه قبل أكثر من عقد، الرسائل ضمن أعمدة، مع وظائف للبحث والنشر تعمل بشكل مختلف عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق. وقالت «تويتر» في رسالة نشرتها، الاثنين، إنها بصدد إطلاق نسخة جديدة من TweetDeck بوظائف جديدة مختلفة.

وجاء في الرسالة أنه «في غضون 30 يوماً، سيُحصر استخدام TweetDeck بأصحاب الحسابات الموثقة».

وأدت سلسلة تغييرات في طريقة تشغيل «تويتر» إلى تعطيل قدرة الكثير من مستخدمي TweetDeck على مشاهدة المنشورات في عطلة نهاية الأسبوع. واشترت «تويتر» برنامج TweetDeck في لندن في عام 2011، في صفقة قدّرتها وسائل إعلام متخصصة حينها بـ40 مليون دولار.