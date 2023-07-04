لهذه الأسباب الخطيرة.. إحذروا من تطبيق الواتساب هذا!

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إنتشر مؤخراً نسخة مزيفة من تطبيق واتساب تُسمى "واتساب الوردي Pink WhatsApp"، بين أوساط مستخدمي أندرويد، وهي تتضمن برمجيات خبيثة.

وفي التفاصيل، انتشر تطبيق "واتساب الوردي" المزيف عبر الترويج له على تطبيق واتساب الأصلي من خلال رسائل تزعم أنه نسخة جديدة بتصميم مختلف، وفق مانقل موقع The Indian Of Times.

وأرفق الرسائل برابط للتحميل من مواقع مشبوهة وليس متجر غوغل بلاي.

وبحسب التغريدات التي نشرتها شرطة مومباي عبر موقع تويتر، فإن التطبيق ما هو إلا نسخة معدّلة من واتساب تظهر فيها الواجهة باللون الوردي خلافًا للشكل التقليدي للتطبيق في أندرويد، كما تعرض إعلانات مزعجة عند الاستخدام.

وفي الخلفية، يقوم التطبيق المزيف بتثبيت برمجيات خبيثة على أجهزة المستخدمين تسمح للمخترقين بالوصول إلى بيانات شخصية ومعلومات خاصة بهم مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال.

ويتّبع "التطبيق الخبيث" استراتيجية شهيرة للانتشار واستهداف المزيد من المستخدمين عبر إرسال رسائل جذابة مرفقة برابط التحميل إلى جهات الاتصال الموجودة في جهاز الضحية من أجل حثهم على تحميل التطبيق.