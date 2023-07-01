ما الوظائف التي ستصمد أمام ثورة «الذكاء الاصطناعي»؟

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سيلعب «الذكاء الاصطناعي» دوراً في معظم وظائفنا في السنوات المقبلة، حيث يتوقع بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» أن تحل التكنولوجيا مكان ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل، وفقاً لصحيفة «التليغراف».

في المستقبل القريب، يمكن للروبوتات الرد على خطوط هاتف خدمة العملاء، في حين أن مصممي الغرافيك ومبرمجي الكومبيوتر والكتاب والمدرسين قد يجدون أدوارهم تستهلكها البرامج، على الأقل جزئياً.

يعتقد ما يقرب من نصف العمال البريطانيين بأن «الذكاء الاصطناعي» سيؤثر في وظائفهم بطريقة ما في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز». في الشهر الماضي فقط، أعلنت شركة «بي تي» أنها ستلغي 55 ألف وظيفة، وتستبدل «الذكاء الاصطناعي» بخُمس موظفيها.

وسط مخاوف من إمكانية استبدال الخوارزميات بالموظفين، صنّف موقع العمل «Adzuna» الوظائف ذات الأجور الأعلى التي تُعدّ الأقل تأثراً بتهديدات «الذكاء الاصطناعي» بالاعتماد على بحث من «أوبن إيه آي»، التي تدير تطبيق «شات جي بي تي»، وجامعة بنسلفانيا.

وتم تصنيف المتخصصين الطبيين بين الأدوار الأعلى أجراً والأفضل عزلاً عن مسيرة التكنولوجيا، وفقاً لـ«Adzuna».

بلغ متوسط رواتب أطباء الأورام 208 آلاف و942 جنيهاً إسترلينياً سنوياً (264 ألف دولار) في يونيو (حزيران)، مقارنة بـ194 ألفاً و510 جنيهات إسترلينية العام الماضي (245 ألفاً و763 دولاراً)، بزيادة قدرها 7.4 في المائة.

كما سجل أطباء تقويم الأسنان وأطباء الأطفال والجراحون والقابلات درجات عالية، حيث تتراوح رواتبهم المعلن عنها بين 55 ألفاً و100 ألف جنيه إسترليني.

ومع ذلك، انخفض متوسط الأجر لبعض الأدوار على أساس سنوي.

والوظائف التي تتطلب تفكيراً وتعبيراً شخصياً، بما في ذلك القضاة والسياسيون، تم اعتبارها بالمثل آمنة من ثورة «الذكاء الاصطناعي».

في مكان آخر، قال موقع العمل إن المجتمع سيكون متردداً في قبول الوظائف التي تتضمن «قصصاً بشرية أو دوافع»، مثل المؤثرين أو مدربي الحياة أو المدربين الشخصيين، التي يؤديها «الذكاء الاصطناعي».

ربما ليس من المستغرب أن العمل اليدوي يُعدّ أيضاً آمناً من تهديدات التكنولوجيا. سيطرت على القائمة وظائف مثل تشغيل المعدات (متوسط الراتب 85 ألفاً و800 جنيه إسترليني)، وعمال الخطوط العامة (51 ألفاً و886 جنيهاً إسترلينياً) والبنائين (50 ألفاً و345 جنيهاً إسترلينياً)، كما احتل عمال الحفر وسائقو الرافعات والنجارون مرتبة عالية.

حتى مع قيام الشركات التي تتبنى مستقبل «الذكاء الاصطناعي» باستبدال أعداد كبيرة من القوى العاملة لديها، من المتوقع أن يؤدي وجود البرنامج إلى خلق وظائف موجهة بشكل خاص حول مراقبة استخدامه.

أشار موقع «Adzuna» إلى أنه من المتوقع أن تكون للمهندسين وموظفي برمجة «الذكاء الاصطناعي» أدوار وظيفية مشتركة في المستقبل القريب.

لكن تأثير «الذكاء الاصطناعي» كانت له تداعيات سلبية على بعض العاملين في صناعة التكنولوجيا. فالرواتب المدرجة للقراصنة الأخلاقيين (الذين يختبرون أمان الشركات على الإنترنت)، على سبيل المثال، هي نصف ما كانت عليه في العام الماضي.