شركة “آبل” تتصدر لائحة أكبر الشركات في العالم وتقترب من 3 تريليونات دولار

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تتصدر شركة “آبل” لائحة أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتقترب قيمتها من مستوى 3 تريليونات دولار، وفقا لبيانات موقع “كمبانيز ماركت كاب”.

وبحسب بيانات اليوم الجمعة بلغت قيمة عملاق التكنولوجيا الأمريكي مستوى 2.982 تريليون دولار، وفي المركز الثاني جاءت شركة “مايكروسوفت”، إذ بلغت 2.491 تريليون دولار.

واحتلت شركة “أرامكو” السعودية المركز الثالث، وبلغت قيمتها السوقية 2.079 تريليون دولار.

وتعد “أرامكو” الشركة الأكثر ربحية في العالم، لأن أرباحها في العام الماضي تجاوزت كلا من “آبل” و”مايكروسوفت” و”إكسون موبيل”.