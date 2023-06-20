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خبر مهمّ من شركة "واتساب"

20
JUNE
2023
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أطلق تطبيق "واتس آب" اليوم ميزة جديدة تسمى "Silence Unknown Callers"، أيّ إسكات المتصلين غير المعروفين.

كما يوحي الاسم، ستقوم الأداة تلقائياً بحجب الرسائل غير المرغوب فيها والخداع والمكالمات من أشخاص مجهولين على "واتس آب".

وأوضح "واتس آب" في إحدى المدونات أن "Silence Unknown Callers" مصمم لمنحك مزيدا من الخصوصية والتحكم في مكالماتك الواردة".

ويعد "Silence Unknown Callers" أحد تحديثين جديدين يتم إطلاقهما اليوم لتحسين الخصوصية على "واتس آب".

لتنشيطه، افتح تطبيق "واتس آب" على هاتفك وانقر فوق الإعدادات في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

اضغط على الخصوصية، ثم المكالمات. سيتم منحك الآن خيار التبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل "Silence Unknown Callers".

وإذا اخترت تنشيط هذه الميزة، فسيتم تلقائياً إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

وأوضح "واتس آب" أن هذه المكالمات لن تصدر رنينا على هاتفك، ولكنها ستكون مرئية في قائمة مكالماتك، في حال اتضح أنها شخص مهم.

وأطلق "واتس آب" أيضاً أداة فحص الخصوصية الجديدة اليوم "للمساعدة في التأكد من معرفة الجميع بخيارات الحماية" على التطبيق.

وترشد الميزة خطوة بخطوة المستخدمين عبر إعدادات الخصوصية المهمة التي يمكنهم اختيار تفعيلها على حساباتهم. وضمن إعدادات الخصوصية، حدد ببساطة "بدء الفحص"، وستتمكن من استكشاف خيارات الخصوصية الخاصة بك. 

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