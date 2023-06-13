سؤال من ماسك: كم سنة لدينا قبل أن يقضي علينا الذكاء الإصطناعي؟...والإجابة صادمة!

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كثُرت في الآونة الأخيرة التحذيرات من خطورة تفلت الذكاء الاصطناعي، وكان إيلون ماسك، مالك تويتر، قد انضم إلى خانة المحذرين.



وطرح ماسك ليل الإثنين سؤالاً عبر تغريدة، مفاده: "كم سنة لدينا قبل أن يقتلنا الذكاء الاصطناعي جميعًا؟".



وكان السؤال قد وجّه تعليقًاً على مغرّد يدعى مارك أندريسن، كان قد عرّف عن نفسه بأنه شريك في شركة تعمل على تطوير "الذكاء الاصطناعي"، طالباً من رواد تويتر سؤاله للاستفسار عن أي شيء يتعلق بالـAI.



وأجاب أدريسن على سؤال ماسك بدقة عالية، إذ ردّ على تغريدة الأخير كاتباً: " 69420".