بالصور- مقابل 106 ألف دولار... براين نجح في زيادة طوله 17 سنتيمتراً!

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أجرى رجل أميركي عملية جراحية لزيادة طوله من 6 أقدام أو 1.82 متراً إلى 6 أقدام و 7 بوصات، أي حوالي المترين تقريبًا بعد أن قرر أن ساقيه كانتا "قصيرتان جدًا" بالنسبة لجسمه.

وفي التفاصيل، فقد شعر براين سانشيز، 33 عامًا، وهو سمسار رهن عقاري يعيش في جورجيا بالولايات المتحدة مع زوجته نيديا وابنتيهما كايزلي وكايري، في كانون الثاني عام 2022 أن جسده "غير متناسق".

وبعد إجراء بعض الأبحاث، اكتشف براين أنه يمكن أن يخضع لعملية إطالة الأطراف في تركيا ليحقق "الطول المثالي".

ولم تكن الأسباب الرئيسية لرغبة براين في إجراء الجراحة لتحسين مظهره الخارجي فحسب، بل أيضًا لتحسين أهدافه في رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية وأن يكون أطول بحوالي 9 بوصات من زوجته حتى لا يكونا في "مستوى الطول تقريبًا".

وأجرى برايان أول عملية جراحية له في كانون الأول 2022، والتي تضمنت كسر عظم الساق ووضع حديد داخل العظام وتثبيته بمسامير وكلفتها 30 ألف جنيه إسترليني. وخضع لعملية ثانية في آذار 2023 لتمديد عظم الفخذ.