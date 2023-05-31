خبراء: تطور الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في انقراض البشرية

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حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء، من بينهم مبتكر برنامج "تشات جي بي تي" سام التمان، في بيان، الثلاثاء، من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية.

ونُشر البيان على الموقع الإلكتروني لمنظمة "سنتر فور إيه آي سايفتي" غير الربحية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وجاء في البيان أن مكافحة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون "أولوية عالمية كسواها من المخاطر الأخرى على مستوى المجتمع، كالأوبئة والحروب النووية".

وأشار البيان إلى أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل "مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية".

يشار إلى أن العديد من أباطرة التكنولوجيا، عارضوا انتشار استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ووقع العديد من رواد الصناعة، أمثال رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، على رسالة مفتوحة، تدعو الشركات إلى إيقاف تجارب الذكاء الاصطناعي مؤقتا لمدة 6 أشهر، من أجل إعادة التفكير في الآثار المتعلقة ببروتوكولات السلامة والأخلاقيات الخاصة بعملها.

وانتشرت خلال الأشهر الماضية بالفعل، مخاوف من برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، والمتداول استخدامه بين الناس، قد ينتج عنه سرقة للحقوق الفكرية، ونشر معلومات مضللة، والوصول إلى بيانات حساسة، فضلا عن القضاء على العنصر البشري في العديد من الوظائف.