تجربة جديدة أشبه بأفلام الخيال العلمي، سيكون محبو التكنولوجيا وألعاب الفيديو على موعد معها، إذ يعمل علماء على تطوير تقنية بالواقع الافتراضي، تسمح ليس فقط برؤية البيئات المعززة ثلاثية الأبعاد، ولكن شمها أيضا.



ما هي التقنية؟

ابتكر مهندسون من جامعتي "بيهانغ" في الصين و"سيتي" في هونغ كونغ، سماعة رأس مستقبلية يمكن أن تنبعث منها 30 رائحة مختلفة لمن يرتديها، بما في ذلك القهوة والفطائر والإيثانول.

المشروع يهدف إلى إطلاق تجربة فريدة لمستخدمي الواقع الافتراضي، من خلال توسيع نطاق "التجارب المادية" التي يمكن أن يعيشوها أثناء اللعب.

سلط فريق الدراسة في ورقة بحثية، الضوء على "أهمية ردود الفعل على الإحساس البشري، بما في ذلك الرؤية والصوت واللمس، وربطها بتطبيقات واسعة في الترفيه والعلاج الطبي والواقع الافتراضي".

الورقة البحثية أضافت: "يلعب الشم دورا مهما في التجارب الإدراكية للإنسان، وهو أمر مهم بنفس القدر الذي تحظى به الرؤية والسمع".تستخدم تقنية الفريق الرائدة ضمادات صغيرة من شمع البارافين، مملوءة برائحة يتم تسخينها بواسطة قطب كهربائي متصل، لإطلاق الرائحة.

يمكن وضع مولدات الروائح اللاسلكية، المشار إليها باسم OGs ، مباشرة تحت أنف المستخدم، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

تصميم آخر اقترحه الفريق، بحيث يرتدي المستخدم قناعا للوجه.