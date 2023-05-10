ما هي استخدامات التقنية الجديدة؟
تقترح الدراسة أنه يمكن استخدام مولدات الروائح خارج ألعاب الواقع الافتراضي المعززة، بما في ذلك لتعزيز تجربة الفصول الدراسية للتعلم عن بعد.
المهندسون اقترحوا أيضا استخدام الجهاز لمساعدة مرضى فقدان الذاكرة، على استرجاع الذكريات المفقودة.
بالإضافة إلى ذلك، قال الفريق إنه "يمكن استخدام بعض الروائح لتهدئة مشاعر المستخدمين".
في هذا الصدد، قالت الورقة البحثية: "نظرا لأن الروائح يمكن أن تثير المشاعر البشرية، من خلال استرجاع الذكريات العاطفية، يمكن استخدام حاسة الشم لتهدئة مزاج المستخدمين الذين يعانون من الاكتئاب أو الإجهاد".
ووفقا للدراسة، فإن المهندسين يهدفون الآن إلى تقليص حجم مولدات الروائح، لإطالة عمر الروائح وتقليل وقت التأخير عند تبديل المستخدمين بين الروائح المختلفة.