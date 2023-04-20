احذفوها الآن!.. غوغل تحظر 36 تطبيق أندرويد ذائع الصيت!

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سيكون على الملايين من مستخدمي "أندرويد" التحقق من أجهزتهم والتأكد من حذفهم لعدد من التطبيقات المحظورة مؤخرا.

وهناك تحذير جديد صدر هذا الأسبوع وهو تذكير في الوقت المناسب قبل تثبيت أي تطبيقات جديدة على هاتفك الذكي. وقد تم إصدار أحدث تنبيه من قبل خبراء الأمن في McAfee Mobile Security الذين اكتشفوا مؤخرا مجموعة من التطبيقات التي أصيبت ببرامج ضارة.

وعلى الرغم من أن التطبيقات نفسها لم يتم إنشاؤها لتكون ضارة، إلا أن الخطأ الذي تمكن من اختراقها يجعل البرنامج ضارا للغاية للمستخدمين. ولجعل الأمور أسوأ، تم تثبيت بعض التطبيقات ملايين المرات مما يجعل هذه مشكلة خطيرة.

وبمجرد تحميل أحد التطبيقات المخترقة على الهاتف، يمكن استخدامه من قبل المحتالين لكشف أشياء مثل سجل Wi-Fi، والتطبيقات التي يتم استخدامها وحتى البحث عن مواقع GPS القريبة. وهذا يعني أن المجرم الإلكتروني يمكنه أن يعرف بالضبط المكان الذي سافرت إليه في يوم محدد.

ويسمح للمحتالين عبر الإنترنت بالقيام بالاحتيال على الإعلانات من خلال النقر على الإعلانات المارقة في الخلفية. ويتم كل هذا دون علم المالك ويمكنه جني أموال طائلة للمجرمين. وعلى الرغم من أن الاحتيال في الإعلانات لا يعرّض مستخدم الهاتف الذكي للخطر، إلا أنه يمكن أن يبطئ من عمل الأجهزة مع زيادة العبء على الأشياء.

وفي شرح أكثر عن الهجوم، قال سانغريول ريو من McAfee: "اكتشف فريق البحث أكثر من 60 تطبيقا تحتوي على هذه المكتبة الخبيثة التابعة لجهة خارجية، مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل. أبلغنا غوغل عن التطبيقات المكتشفة، والتي اتخذت إجراءات فورية. وورد أن غوغل قد أخطرت المطورين بأن تطبيقاتهم تنتهك سياسات Google Play وأن الإصلاحات ضرورية للوصول إلى الامتثال. وتمت إزالة بعض التطبيقات من Google Play بينما تم تحديث التطبيقات الأخرى بواسطة المطورين الرسميين".

وفي حين أن بعض المطورين قد تعاونوا بسرعة مع طلبات غوغل، يبدو أن أكثر من 30 تطبيقا قد تم حظرها الآن.

وفيما يلي بعض التطبيقات التي تم حذفها:

- Compass 9: Smart Compass

- Bounce Brick Breaker

- Infinite Slice

- SomNote

- UBhind: Mobile Tracker Manager

وللتأكد من بقائك آمنا، من الجيد قراءة المراجعات دائما قبل تنزيل أي تطبيقات جديدة ومراجعة المطور للتأكد من أنه يتمتع بسمعة جيدة.

وإذا لاحظت تغيير سلوك هاتفك بعد التثبيت - مثل التباطؤ أو استنزاف البطارية أو السخونة - فقد يكون من المفيد التفكير في الضغط على زر الحذف.