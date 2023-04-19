إذا استخدمت "فيسبوك" بين أيار 2007 وكانون الأول 2022 فالشركة تدين لك بالمال.. وهكذا تحصل عليه!

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في أواخر العام الماضي، أعلنت شركة "ميتا" أنها ستدفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية تتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا عام 2018.

ووفقا لتقرير جديد، فإن مستخدمي "فيسبوك" يمكن أن يكونوا ضمن المستفيدين من هذه التسوية.

ويقول التقرير إنه إذا كنت تستخدم "فيسبوك" في وقت ما بين تاريخ 24 مايو 2007 و22 ديسمبر 2022، فمن المحتمل أن تكون الشركة العملاقة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، مدينة لك ببعض الأموال. ويجب على هؤلاء الأفراد تقديم مطالباتهم بحلول 25 أغسطس 2023.

وتزعم الدعوى القضائية، التي لم تعترف فيها "ميتا" بأي خطأ، أن منصة التواصل الاجتماعي جعلت بيانات المستخدمين وبيانات أصدقائهم متاحة لأطراف ثالثة دون إذن.

وينبع هذا من فضيحة بيانات فيسبوك-كامبريدج أناليتيكا 2018، التي زعمت أن الشركة أساءت استخدام بيانات عشرات الملايين من حسابات "فيسبوك" من خلال السماح بالوصول إلى أطراف ثالثة.

وفي أبريل 2018، قالت الشركة المملوكة لمارك زوكربيرج إن البيانات الشخصية لما يصل إلى 87 مليون مستخدم تمت مشاركتها بشكل غير صحيح مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية كامبريدج أناليتيكا.

وتم رفع دعاوى قضائية أخرى ضد "فيسبوك" تزعم أن الشركة تشارك بيانات المستخدمين وأصدقائهم دون الحصول على إذن منهم.

كما زعمت الدعاوى القضائية العديدة، التي تم دمجها لاحقا في قضية واحدة، أن "فيسبوك لم تراقب بشكل كاف" الأطراف الثالثة التي تم منحها حق الوصول إلى بيانات المستخدمين.

ووافقت شركة "فيسبوك" على دفع 725 مليون دولار على الرغم من أنها لم تعترف بأي خطأ ونفت كل المزاعم.

وفي أغسطس من العام الماضي، تم التوصل إلى تسوية وتقديمها إلى المحكمة. وعقدت جلسة استماع أولية للتسوية في بداية مارس من هذا العام وصدرت الموافقة الأولية للتسوية في 29 مارس.

وعندما تم التوصل إلى المفاوضات النهائية، نشرت "ميتا" بيانا جاء فيه: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمنا بتجديد نهجنا تجاه الخصوصية وتنفيذ برنامج خصوصية شامل".

وأضافت الشركة أن التسوية "كانت في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا".

ويجب أن تدرك أنه لن يتم تخصيص كل مبلغ 725 مليون دولار لمن تأثروا، وذلك لأن الأموال ستستخدم أيضا لتغطية تكاليف الإدارة والرسوم القانونية.

ويجب أن تدرك أيضا أنك قد لا تحصل على تعويض كبير من المطالبة إذا قوبلت بالموافقة. وهذا لأن المبلغ الذي ستحصل عليه سيعتمد على عدد المستخدمين الآخرين الذين يقدمون مطالبة.

وإذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلا للحصول على القليل من المال، فيجب عليك ملء نموذج مطالبة عبر الإنترنت قبل حلول تاريخ 25 أغسطس 2023.

ويحق فقط لأولئك الذين يقيمون في الولايات المتحدة، أو الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2022، الحصول على مبلغ من المدفوعات.

وإذا كان بإمكانك أيضا المطالبة بما إذا لم يكن لديك حاليا حساب على Facebook ولكنك استخدمت موقع التواصل الاجتماعي بين التواريخ المذكورة.

يطلب منك نموذج المطالبة تقديم تفاصيل شخصية مثل اسمك واسم مستخدم "فيسبوك" والعنوان ورقم الهاتف والبلد وعنوان البريد الإلكتروني - ويُطلب منك أيضا اختيار طريقة الدفع التي تريد أن تتلقى بها الأموال.

ويمكنك أيضا اختيار إلغاء الاشتراك في التسوية إذا كنت تريد مقاضاة "فيسبوك" بنفسك، أو يمكنك الاعتراض على التسوية.

ويجب أن تفعل أيا من هذه الخيارات قبل 26 يوليو 2023.