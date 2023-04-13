خطر داهم.. تحذير أمني عال المستوى من منافذ شحن الهاتف

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تنتشر منافذ شحن الهاتف المجانية، في المطارات المتطورة، والأماكن العامة في بعض الدول، وقد تكون عاملا "منقذا" لإبقائنا على تواصل مع العالم، عندما تنفد بطارية الهاتف، لكن المخابرات الأميركية جاءت الآن لتحذر من استخدامها.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الناس من استخدام منافذ الشحن العامة المجانية، مثل تلك التي من المحتمل أن تكون قد استخدمتها من قبل في المطارات والمقاهي.

وقالت أجهزة المخابرات والأمن الداخلي في أميركا، إن المتسللين "اكتشفوا" كيفية استخدامها لإصابة الأجهزة ببرامج ضارة وبرامج مراقبة أخرى.

وقالت صفحة "إف بي آي" فرع مدينة دنفر: "احمل الشاحن الخاص بك وسلك USB واستخدم مقبسا كهربائيا بدلا من النافذ العامة".

كيف هي نقاط الشحن العامة خطيرة؟

يتحدث خبراء الأمن السيبراني لسكاي نيوز، عن طريقتين رئيسيتين "للقرصنة"، تستهدف أولئك الذين يستخدمون منافذ USB العامة.

الطريقة الأولى هي عن طريق تحميل برامج ضارة على محطات الشحن العامة للوصول إلى الأجهزة أثناء عملية الشحن. يمكن بعد ذلك استخدام هذه البرامج الضارة لسرقة بيانات اعتماد الحساب والمعلومات المالية والتفاصيل الأخرى.

الطريقة الثانية هي "الاقتحام بالفيديو"، حيث تسجل المعدات المخبأة في نقطة شحن مخترقة لقطات لكل ما يحدث على الجهاز أثناء توصيله، من إدخال كلمات المرور إلى كتابة رسائل البريد الإلكتروني.