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"تويتر" يعود إلى إشارته الأصلية "الطير المغرد"

7
APRIL
2023
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عاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى استخدام شعاره الأصلي الخاص به صورة الطائر الأزرق المغرد، ليحل محل صورة كلب من شعار عملة الدوجكوين المشفرة.

في يوم 3 أبريل الجاري، استبدل موقع تويتر شعاره المعهود ووضع بدلا عنه صورة الكلب من فصيلة شيبا اينو التي تعتبر كذلك شعار العملة المشفرة Dogecoin.

وعلى خلفية هذا التدبير، ارتفع سعر Dogecoin بأكثر من 25٪ ووصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

ووقع إيلون ماسك في الخريف الماضي، صفقة لشراء موقع "تويتر"، بـ44 مليار دولار، ووعد بتحرير السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الرقابة الشديدة، وإنشاء مجلس لضبط المحتوى.

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