في المقابل، بدأ الذكاء الاصطناعي في خلق وظيفة تسمى "الهندسة السريعة للذكاء الاصطناعي"، وهي وظيفة لا تزال حديثة للغاية في عالم التكنولوجيا مدفوعة بالروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

وتتمحور الوظيفة الجديدة حول كيفية تدريب الآلة على الاستجابة للمبادئ التوجيهية المحددة، وباتت هذه الوظيفة مطلوبة على نحو كبير بحسب ما يقول موقع "يورونيوز نيكست".

وقال الموقع إن شركة ذكاء اصطناعي مقرها مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا عرضت وظيفة يتراوح أجرها السنوي بين 175 - 335 ألف دولار.

وبحسب الشركة، فإن الهندسة السريعة للذكاء الاصطناعي تعني تعليم الروبوت ليتحدث إليك، إذ تحتاج هذه الآلة إلى منحها الكلمات الصحيحة لتفهم ماذا نريد على وجه التحديد.

مهارات الوظيفة الجديدة