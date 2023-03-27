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إختراق نادر وكبير... "تويتر" عرضة للإختفاء!

27
MARCH
2023
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، بأن أجزاء من كود مصدر موقع "تويتر" عبر الإنترنت، وهو رمز الكمبيوتر الأساسي الذي تعمل عليه الشبكة الاجتماعية، تم تسريبه، وهو اختراق نادر وكبير للملكية الفكرية، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة تقليل المشكلات الفنية وحفظ علامتها التجارية في ظل قيادة مالكها، رجل الأعمال، إيلون ماسك.

وتحرك موقع "تويتر" لإزالة الرمز المسرب عن طريق إرسال إشعار انتهاك حقوق النشر إلى "غيت هاب" GitHub، وهي منصة تعاون عبر الإنترنت لمطوري البرامج، حيث تم نشر الرمز عليها، وفقا للصحيفة الأميركية.

وامتثلت "غيت هاب" وأزالت الرمز في اليوم نفسه، لكن "نيويورك تايمز" أوضحت أنه لم يتضح كم من الوقت ظل الرمز المسرب على الإنترنت، لكن يبدو أنه كان متاحًا للعامة لعدة أشهر على الأقل.

وطلب "تويتر" أيضًا من المحكمة الأميركية بكاليفورنيا أن تأمر "غيت هاب" بتحديد الشخص الذي شارك الرمز وأي أفراد آخرين قاموا بتنزيله.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن شخصين مطلعين على التحقيق الداخلي، قولهما إن "تويتر" بدأ تحقيقا في التسريب، وتوقع المسؤولون التنفيذيون الذين يتعاملون مع الأمر أن المسؤول عن ذلك غادر الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها في عام 2022.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه منذ أن اشترى ماسك "تويتر"، في تشرين الأول، مقابل 44 مليار دولار، تم تسريح أو إقالة حوالي 75٪ من موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف.

وقال الأشخاص الذين تم إطلاعهم على التحقيق الداخلي للصحيفة الأميركية إن المديرين التنفيذيين لم يتم إخبارهم إلا مؤخرًا عن تسرب رمز المصدر وأضافوا أن أحد المخاوف هو أن الكود يتضمن ثغرات أمنية يمكن أن تمنح المتسللين أو أي أطراف أخرى الإمكانية لاستخراج بيانات المستخدم أو إزالة ومسح الموقع.

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