في هذا الموعد.. تويتر ستزيل "العلامة الزرقاء" المجانية

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من المنتظر أن يفقد العديد من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي علامات التحقق القديمة المعروفة بـ"العلامة الزرقاء المجانية"، بحلول الشهر المقبل.
ماذا قالت تويتر؟
- ذكرت شركة "تويتر" أنها ستشرع في إزالة ما يسمى بـ"علامات التحقق القديمة" من حسابات عدد كبير من المستخدمين.
- أوضحت أن الخطوة التي تستهدف "عملية التحقق القديمة" ستبدأ في الأول من أبريل المقبل.
- سيجري الاقتصار فقط على "العلامات الزرقاء" لدى المشتركين، الذين سيدفعون اشتراكات شهرية وأعضاء المنظمات المعتمدة.
العلامة الزرقاء
- كان مالك الموقع الجديد الملياردير الأميركي إيلون ماسك وعد بتوقيف العمل بالعلامات الزرقاء القديمة، قائلا إنه يتم تسليمها بطريقة "فاسدة وغير منطقية".
- تؤكد العلامة الزرقاء أن الحساب تم التحقق منه بواسطة "Twitter".
- بموجب النظام الجديد، سيكون الحصول على العلامة الزرقاء مقتصرا على المستخدمين، الذين سيدفعون نحو 8 دولارات شهريا، إلى جانب أعضاء المنظمات والحكومات.
- كان "تويتر" قبل هذا الإعلان يمتلك نحو 423 ألف حساب تم التحقق منها.
- المشتركون في هذا النظام الجديد سيكون بإمكانهم تعديل تغريداتهم وتحميل فيديوهات عالية الجودة ومشاهدة الإعلانات بشكل أقل.