في هذا الموعد.. تويتر ستزيل "العلامة الزرقاء" المجانية

من المنتظر أن يفقد العديد من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي علامات التحقق القديمة المعروفة بـ"العلامة الزرقاء المجانية"، بحلول الشهر المقبل.

ماذا قالت تويتر؟

ذكرت شركة "تويتر" أنها ستشرع في إزالة ما يسمى بـ"علامات التحقق القديمة" من حسابات عدد كبير من المستخدمين.

أوضحت أن الخطوة التي تستهدف "عملية التحقق القديمة" ستبدأ في الأول من أبريل المقبل.

سيجري الاقتصار فقط على "العلامات الزرقاء" لدى المشتركين، الذين سيدفعون اشتراكات شهرية وأعضاء المنظمات المعتمدة.

وذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن خطوة تويتر في أبريل المقبل تعني أن العديد من الموسيقيين والممثلين والصحفيين والمؤلفين وغيرهم سيفقدون علامتهم الزرقاء.