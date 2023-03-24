living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في هذا الموعد.. تويتر ستزيل "العلامة الزرقاء" المجانية

24
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من المنتظر أن يفقد العديد من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي علامات التحقق القديمة المعروفة بـ"العلامة الزرقاء المجانية"، بحلول الشهر المقبل.

 ماذا قالت تويتر؟
  • ذكرت شركة "تويتر" أنها ستشرع في إزالة ما يسمى بـ"علامات التحقق القديمة" من حسابات عدد كبير من المستخدمين.
  • أوضحت أن الخطوة التي تستهدف "عملية التحقق القديمة" ستبدأ في الأول من أبريل المقبل.
  • سيجري الاقتصار فقط على "العلامات الزرقاء" لدى المشتركين، الذين سيدفعون اشتراكات شهرية وأعضاء المنظمات المعتمدة.
وذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن خطوة تويتر في أبريل المقبل تعني أن العديد من الموسيقيين والممثلين والصحفيين والمؤلفين وغيرهم سيفقدون علامتهم الزرقاء.

 العلامة الزرقاء

  • كان مالك الموقع الجديد الملياردير الأميركي إيلون ماسك وعد بتوقيف العمل بالعلامات الزرقاء القديمة، قائلا إنه يتم تسليمها بطريقة "فاسدة وغير منطقية".
  • تؤكد العلامة الزرقاء أن الحساب تم التحقق منه بواسطة "Twitter".
  • بموجب النظام الجديد، سيكون الحصول على العلامة الزرقاء مقتصرا على المستخدمين، الذين سيدفعون نحو 8 دولارات شهريا، إلى جانب أعضاء المنظمات والحكومات.
  • كان "تويتر" قبل هذا الإعلان يمتلك نحو 423 ألف حساب تم التحقق منها.
  • المشتركون في هذا النظام الجديد سيكون بإمكانهم تعديل تغريداتهم وتحميل فيديوهات عالية الجودة ومشاهدة الإعلانات بشكل أقل.



Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   