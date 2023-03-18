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مقاضاة أول روبوت محام في العالم

18
MARCH
2023
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تستعد الشركة الناشئة “دو نوت باي” (DONOTPAY)، التي طوّرت أول محامٍ روبوت في العالم، لواحدة من أولى معاركها القضائية الكبيرة، حيث تواجه دعوى جماعية بسبب مزاعم بأنها ضللت العملاء.

ويدعي الفريق القانوني في الشكوى المقدمة في الثالث من مارس/آذار الحالي بمحكمة سان فرانسيسكو أن المدعى عليها، وهي شركة دو نوت باي، وصفت روبوتها بأنه “أول محام روبوت في العالم”، وهو ادعاء غير صحيح وغير قانوني بحسب الشكوى.

وتزعم الدعوى أن وعود الشركة دفعت عملاءها إلى الاعتقاد بأنهم كانوا يتلقون مشورة قانونية ووثائق عالية الجودة، وهو أمر غير صحيح ومضلل.

في الواقع -كما جاء في الدعوى- فإن “دو نوت باي” ليست روبوتا أو محاميا أو شركة محاماة، وليس لديها شهادة في القانون، وهي غير معتمدة في محكمة في أي ولاية، ولا تخضع لإشراف أي محامٍ.

وتضيف الدعوى أن “دو نوت باي” مجرد موقع ويب به أرشيف لمستندات قانونية يتم الترويج لها على أنها استشارات قانونية، في حين أنه دون المستوى المطلوب، بحسب الدعوى.

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