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أعلنت شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون، عن إتاحة نسختي “آيفون 13 برو” و”آيفون 13 برو ماكس” بأسعار جديدة ومخفضة عبر متجرها الإلكتروني.

ويمكن إيجاد النسخ المجددة من هاتف (آيفون 13) ضمن قسم (عروض مميزة) Featured Offers في الصفحة الرئيسية لـ (المجدد المعتمد) Certified Refurbished ضمن متجر آبل الإلكتروني apple.com.

وتقول شركة آبل إن جميع طرز آيفون المجددة تُفحص وتُختبر وتُنظَّف ويُعاد تغليفها بصندوق جديد مع الكتيبات والملحقات. وتُثبِّت الشركة أيضًا بطارية جديدة وتستبدل الغلاف الخارجي، مما يجعل من المستحيل تقريبًا التمييز بين جهاز آيفون الجديد والمجدّد.

يُشار إلى أن أي هاتف آيفون مُجدد يأتي مع ضمان آبل القياسي لمدة عام واحد اعتبارًا من تاريخ تسليم الجهاز.

ويوفر عرض آبل الجديد شراء هاتف (آيفون 13 برو) الذي يقدم شاشة بقياس 6.1 بوصة، وهاتف (آيفون 13 برو ماكس) الذي يقدم شاشة بقياس 6.7 بوصة. مع العلم أن الشركة لم تعد تَبِعْ نسخًا جديدةً من الهاتفين.

ويبدأ سعر النسخة المجددة من هاتف (آيفون 13 برو) من 759 دولارًا أمريكيًا بدلًا من 999 دولارًا أمريكيًا وهو السعر الذي كانت آبل تبيع به النسخة الجديدة من الهاتف. ولكن وحدات الهاتف بهذا السعر قد نفدت من متجر آبل في الولايات المتحدة.

ويمكن شراء خيار 256 جيجابايت من الهاتف بسعر 849 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بنحو 250 دولارًا أمريكيًا من السعر الأصلي للإصدار الجديد.

أما هاتف (آيفون 13 برو ماكس) فيتوفر بسعر يبدأ من 849 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بسعر 1,099 دولارًا أمريكيًا للسعر الأصلي، ولكن يبدو أن هذا الخيار قد نفد أيضًا، ولكن هناك خيار 512 جيجابايت الذي يُباع بسعر 1,099 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بسعر 1,399 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن هاتفي (آيفون 13 برو) و(آيفون 13 برو ماكس) يقدمان مواصفات مشابهة لهاتفي (آيفون 14 برو) و(آيفون 14 برو ماكس) اللذين يمتازان بوجود كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وميزة Dynamic Island التي تحمل محل قطع الشاشة للكاميرا الأمامية