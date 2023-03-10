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خدعة 'واتس آب' تتيح مغادرة الدردشات الجماعية دون تنبيه الجميع!

10
MARCH
2023
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تتيح لك خدعة "واتس آب" جديدة مغادرة مجموعات الدردشة بهدوء دون تنبيه الجميع.

وهذا يعني أنه إذا تمت إضافتك إلى الدردشات التي لا تريد أن تكون جزءا منها، يمكنك الآن الانسحاب وتجنب أي لحظات محرجة.

وقد تمنع الميزة الجديدة أيضا المواجهات المحرجة مع أعضاء المجموعة الأكثر حساسية والذين قد تكون ردة فعلهم على رحيلك سيئة.

وباستخدام هذه الميزة الجديدة، سيتم إخطار مسؤول المجموعة فقط بخروجك.

بالطبع، سيتمكن أعضاء المجموعة من رؤية أنك غادرت إذا نظروا إلى قائمة المشاركين في صفحة تفاصيل المجموعة.

وقبل تقديم الميزة، كان "واتس آب" يرسل إشعارا إلى المجموعة بأكملها متى غادر شخص ما.


ولكن مع الإصدار الجديد، بمجرد تمكين المستخدمين للميزة في إعدادات "واتس آب" الخاصة بهم، لن يتمكنوا من رؤية الرسالة، بغض النظر عن المجموعة التي تختار المغادرة منها.

ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب ملاحظته وهو أن المسؤولين - الأشخاص الذين أنشأوا المجموعة - غير قادرين على استخدام هذه الميزة في تلك الدردشة المحددة.

لذلك، لن يتمكنوا من الخروج إلا في مجموعات ليسوا مسؤولين عنها.

كيفية الخروج من الدردشات على "أندرويد"؟

يمكن ببساطة النقر مع الاستمرار فوق المجموعة التي تريد المغادرة منها.
بعد ذلك، يجب النقر على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة. وحدد الخروج.

سترى بعد ذلك رسالة على الشاشة تقول، "سيتم إخطار مسؤولي المجموعة فقط بأنك تركت المجموعة".

كيفية الخروج من الدردشات على "آيفون"؟

يحتاج أولئك الذين يستخدمون "آيفون" أو لديهم "واتس آب" مثبت على جهاز آبل الخاص بهم، إلى التمرير إلى اليسار على المجموعة التي يرغبون في مغادرتها.

اضغط على المزيد. ثم انقر فوق "خروج".

وسيرى المستخدمون رسالة على الشاشة تقول، "سيتم إخطار مسؤولي المجموعة فقط بأنك غادرت المجموعة".

خلاف ذلك، إذا كنت قلقا بشأن رد الفعل العنيف الذي قد تحصل عليه من مغادرة مجموعة، فيمكنك إيقاف تشغيل إيصالات القراءة.

وهذا يعني أن جهات الاتصال الخاصة بك لن تكون قادرة على رؤية ما إذا كنت قد شاهدت رسالتهم.

ومع ذلك، يجب أن تدرك أنه من خلال إيقاف تشغيل إيصالات القراءة، لن تتمكن أيضا من معرفة متى قرأ الآخرون رسائلك.

ولإلغاء تنشيط الرسائل المقروءة، تحتاج إلى:

- افتح "واتس آب".

- اذهب للاعدادات.

- ثم الحسابات.

- انقر فوق الخصوصية.

- ثم قم بإيقاف تشغيل التبديل لإيصالات القراءة.

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