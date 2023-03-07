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ميزة جديدة في "واتس آب" تحمي المستخدمين من المكالمات المزعجة

7
MARCH
2023
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أعلن موقع WABetaInfo بأن القائمين على تطبيق "واتس آب" باشروا باختبار ميزة جديدة في التطبيق ستحمي المستخدمين من المكالمات غير المرغوب فيها.

وتبعا للموقع فإن الميزة الجديدة ما تزال حاليا في مرحلة الاختبار عن بعض مستخدمي "واتس آب" ، ولتجربتها يجب أن يكون المستخدم مشتركا بالخدمات التجريبية للتطبيق على أندرويد أو iOS ، إذ ستصله هذه الميزة تلقائيا، كما يمكنه تحميل أحدث نسخة تجريبية من "واتس آب" يدويا.

ومع الميزة الجديدة التي تدعى Silence unknown callers يمكن لمستخدمي "واتس آب" كتم المكالمات التي قد تأتيهم من أرقام غير معروفة أو غير موجودة في قوائم الاتصال لديهم، وستعرض هذه الميزة على المستخدم قائمة بالمكالمات والإشعارات التي تم كتمها.

ويرى العديد من المحللين أن الميزة الجديدة ستتشكل حلا للمكالمات المزعجة التي يتلقاها العديد من مستخدمي "واتس آب"، كما ستساهم في حماية المستخدمين من المحتالين الذين يستغلون التطبيق للاتصال ببعض المستخدمين بهدف الحصول على مبالغ مالية منهم أو الوصول إلى بياناتهم الخاصة بالتطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة "كتم المكالمات المزعجة" ما تزال في مرحلة الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن تظهر في بعض نسخ "واتس آب" القادمة.

 

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